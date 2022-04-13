Де знайти ліки при ВІЛ-позитивному статусі – створена платформа чат-бот і не тільки

В Україні запустили платформу та чат-бот пошуку лікування для людей із ВІЛ. Також прийшла партія антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ, де їх знайти – у статті

Ліки за ВІЛ-позитивного статусу можна на чат-бот платформі та на сайті МОЗ України / Фото: freepik.com

Зараз, під час війни з Росією , багатьом людям із хронічними хворобами, особливо при ВІЛ-інфекції, складно знайти ліки. Центр громадського здоров'я разом із проектом інновації з подолання епідемії ВІЛ запустили платформу та чат-бот пошуку лікування для людей, які живуть з ВІЛ .

Ці ресурси допоможуть людям, які живуть із ВІЛ, знайти препарати для антиретровірусної терапії (АРТ) там, де вони зараз – в Україні чи за кордоном на платформі або чат-боті у Telegram.

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людям, які живуть з ВІЛ, знайти препарати для антиретровірусної терапії (АРТ)

Також МОЗ повідомляє , що Україна отримала 209,6 тис. упаковок препарату TLD (Тенофовір/ Ламівудін/Долутегравір) для антиретровірусної терапії (АРТ), необхідної людям із ВІЛ. Це дозволяє забезпечити видачу антиретровірусних препаратів на лікування ВІЛ-інфекції на 3-6 місяців. Вже розпочато розвезення препарату TLD до більшості областей України з урахуванням військової ситуації у регіонах.

Наразі в Україні продовжують надавати допомогу пацієнтам із ВІЛ та забезпечувати безперервність АРТ навіть в умовах тимчасової окупації чи ведення бойових дій. Якщо ви в Україні, то допомога можна отримати тут . Якщо ж виїхали до Європи, то читайте інформацію щодо посилання.

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