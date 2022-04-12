Как найти лекарства за границей в аптеках – чем заменить препарат и когда нужен рецепт

Многие украинцы выехали за границу, чтобы спастись из-за войны с Россией. И здесь возникла проблема: раньше вы четко знали, какой препарат вам необходим, а в Европейских странах не всегда удается найти лекарства с идентичным названием. Что делать в таких случаях, чем заменить препараты в Европе, как найти антибиотики за границей – рассказала гастроэнтеролог Ксения Белинская.
Как купить лекарства за границей без рецепта
Чаще всего людям могут понадобиться нестероидные противовоспалительные препараты и обезболивающее на основе ибупрофена или парацетамола. Парацетамол (paracetamol) во многих странах известен, как Аcetaminophen, он же – Ben-U-Ron, Panadol, Perfalgan, Calpol, Gelocatil. Ибупрофен (ibuprofen) и его аналоги – Brufen, Nurofen, Advil, Algofen.
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Важный момент: эти препараты можно использовать не только, чтобы сбить температуру, а также для снижения воспалительных процессов, при болевых синдромах, таких как головная боль или невралгия. А вот специфические лекарства, например антибиотики можно приобрести только по рецепту.
Сразу скажу, что антибиотики в странах ЕС вы без рецепта не приобретете (вероятность – 99%),- говорит Евгения Белинская,- То есть, если ваше состояние требует приема антибактериальных средств, ищите врача. Относительно других лекарств зависит от страны, где вы находитесь.
Также важно знать основные аналоги лекарств, которые могут вам понадобиться и чем можно заменить те препараты, к которым вы привыкли пользоваться в Украине.
Чем заменить ферменты, антигистаминные и другие препараты за границей
Медикаменты, которые используют при заболеваниях ЖКТ для снижения кислотности и т.д. (ингибиторы протоновой помпы) – Омез, Рабимак, Барол, Париет, Пангастро, Золопент, Нольпаза, Контролок, Нексиум, Эзолонг.
Их зарубежные аналоги:
- Нексиум (Esomeprazole), – tab – 20 mg, 40 mg
- Loseс, Antramups (Omeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg
- Pariet (Rabeprazole) – tab – 10 mg, 20 mg
- Controloc, Controloc Control, Appryo, Acidwell, Alapanzol, (Pantoprazole) – tab 20 mg, 40 mg.
Препараты, которые повышает моторику желудочно-кишечного тракта то есть прокинетики: Итомед, Ганатон, Мосид, Мотилиум, Домрид, Моторикс.
Их зарубежные аналоги:
- Прокит, Зофран, Ганатон (Итоприд) Домперидон – 1 А Фарма.
- Oroperidys, Motilium (Domperidone)
Ферментные препараты: Креон, Эрмиталь, Пангрол, Мезим, Панзинорм.
Их аналоги – Креон (панкреатин), Kreon 10000 в Польше можно приобрести без рецепта
Спазмолитики: Дуспаталин, Меверин.
Аналоги:
- Duspatalin Retard,
- Duspatalin,
- Mebeverin dura,
- Colofac,
- Duspatal (mebeverine).
Гепатопротекторы (препараты урсодезоксихолевой кислоты): Урсофальк, Урсолизин, Урсаза, Урсосан, Урсохол, Укрл, Урсолов, Холудексан, Урсоност.
Их аналоги:
- Intron A,
- Ursobilane,
- Ursochol,
- Ursofalk (Ursodeoxycholic Acid).
Сорбенты: Сорбекс, Атоксил, Смекта, Энтеросгель, Белый уголь.
Их зарубежные аналоги:
- Diosmectal,
- Diosmectite Mylan,
- Smectalia, Colina, Smecta (bentonite).
Месалазин, противовоспалительное кишечное средство или Салофальк, Пентасо, Месакол, Осокол
Аналоги: Claversal, Mezavant, Asacol, Salofalk (mesalazine)
Противодиарейные средства: Иммодиум, Лоперамид.
Аналоги: Имодиум, Иммодиум, Диарфин (лоперамид).
Препараты противорвотные: Церукал, Метоклопрамид.
Зарубежные аналоги:
- Эмперид,
- Cerucal,
- Oroperidys,
- Digestivo S,
- Pellegrino,
- Metoclopramidum Polpharma,
- Metoclopramida Accord,
- Paspertin (Metoclopramide).
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