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Газовая атака – что делать, если атакуют слезоточивым газом или перцовкой

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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29 марта, 07:00
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Противогаз – самое эффективное средство от слезоточивого газа, но если такого нет, то подойдет респиратор. Что делать, если вас атаковали газом – в статье
Если атакуют слезоточивым газом или перцовкой, важно скорее уйти в безопасное место и постараться защитить глаза, носоглотку и лицо
Если атакуют слезоточивым газом или перцовкой, важно скорее уйти в безопасное место и постараться защитить глаза, носоглотку и лицо / Фото: vogue.ua, unsplash.com

Светошумовые гранаты и слезоточивый газ – вот что используют российские захватчики против мирных жителей, которые выходят безоружными на митинги. Поэтому отправляясь на такое мероприятие, запаситесь противогазом или респиратором. Также умейте оказать первую помощь при ранении и быстро отреагировать, если в лицо и носоглотку попал слезоточивый газ.

Если вы почувствовали жжение в глазах, носу и рту, отекла слизистая носоглотки, тяжело стало глотать, появился кашель, одышка, вплоть до тошноты и рвоты – скорее всего, применили перцовку или слезоточивый газ. Главное в таком случае – не поддаваться панике и как можно скорее попытаться покинуть зону газовой атаки.

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Носите с собой бандану, смоченную уксусом, через нее можно будет дышать, когда распылят газ
Носите с собой бандану, смоченную уксусом, через нее можно будет дышать, когда распылят газ / Фото: freepik.com

Если считаете, что можете попасть под атаку газом, положите в полиэтиленовый пакет смоченный лимонным соком или уксусом платок, полотенце и носите с собой. Через эту ткань можно будет дышать, когда распылят газ и пока вы будете искать безопасное место. Если газовые частицы попали на вас, необходимо:

  • раздеться, как только станет возможным (загрязненную одежду поместите в герметичные пакеты, затем постирайте и только потом снова носите);
  • затем надо тщательно вымыть тело с мылом, сначала в холодном, затем теплом душе;
  • глаза, пораженные газом, промываются водой, жирным молоком, стерильным раствором соли, пока жжение не начнет снижаться;
  • лицо моется мыльной пеной, затем наносится противоожоговый спрей, например пантенол.

Если вы в контактных линзах, то их следует немедленно снять. Почему вообще нельзя надевать контактные линзы, отравляясь на такие митинги? Какие капли для глаз помогут убрать жжение после атаки слезоточивого газа? Спасут ли от него обычные очки и маски – памятку, которая поможет сохранить вашу жизнь и здоровье, читайте на Vogue.ua.

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Также узнайте, что делать, если в воздухе смог или пахнет гарью.

А еще полезно узнать, "Как помочь человеку с контузией – признаки и первая помощь при снарядном шоке".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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