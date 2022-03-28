Запах гари в воздухе – закрой окно, как не пострадать от пожаров в столице и не только

Вблизи Киева и в самой столице часто возникают пожары: поэтому не проветривайте в это время комнаты и пейте больше воды

Чтобы не пострадать из-за смога и дыма от массовых пожаров, закрывайте окна на ночь и утро / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Смог и дым, которыми в последние дни пропитан воздух не только над столицей, вреден для детей, пожилых, людей с болезнями сердца и легких. Как снизить вред от задымления, напоминает телеграм-канал Київ-сити.

Киевлян все чаще просят закрывать окна: пожары из-за обстрелов войсками РФ в Киевской области привели к задымлению: смог "добрался" до Святошино и Голосеевского района. Власти города просят киевлян закрывать окна, особенно по ночам и с утра.

Старайтесь без лишней необходимости не выходить на улицу и не дышать гарью, если в воздухе запах дыма и сильный смог

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Если у вас дома есть кондиционер – включайте системы кондиционирования и очистки воздуха. Специалисты, чтобы снизить вредное влияние дыма и гари на здоровье, советуют:

чаще делать влажную уборку

разместить по квартире емкости с водой, это повысит влажность воздуха

взрослым пить больше жидкости, до 2-3 литров в день

Если начало першить в горле, появился насморк, слезотечение, кашель, стало тяжело дышать, нужно прополоскать горло солевым раствором. Если же стало хуже, кашель не проходит и появилась одышка, необходимо скорее обратиться за медицинской помощью.

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Увы, но реальность такова что вам может понадобиться информация про обстрел фосфорными бомбами, прочитайте про 5 шагов, как оказать помощь правильно.

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