Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Помощь доктора

Жилье в Польше

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Запах гари в воздухе – закрой окно, как не пострадать от пожаров в столице и не только

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вблизи Киева и в самой столице часто возникают пожары: поэтому не проветривайте в это время комнаты и пейте больше воды
Чтобы не пострадать из-за смога и дыма от массовых пожаров, закрывайте окна на ночь и утро
Чтобы не пострадать из-за смога и дыма от массовых пожаров, закрывайте окна на ночь и утро / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Смог и дым, которыми в последние дни пропитан воздух не только над столицей, вреден для детей, пожилых, людей с болезнями сердца и легких. Как снизить вред от задымления, напоминает телеграм-канал Київ-сити.

Киевлян все чаще просят закрывать окна: пожары из-за обстрелов войсками РФ в Киевской области привели к задымлению: смог "добрался" до Святошино и Голосеевского района. Власти города просят киевлян закрывать окна, особенно по ночам и с утра.

Старайтесь без лишней необходимости не выходить на улицу и не дышать гарью, если в воздухе запах дыма и сильный смог
Старайтесь без лишней необходимости не выходить на улицу и не дышать гарью, если в воздухе запах дыма и сильный смог

Реклама

Если у вас дома есть кондиционер – включайте системы кондиционирования и очистки воздуха. Специалисты, чтобы снизить вредное влияние дыма и гари на здоровье, советуют:

  • чаще делать влажную уборку
  • разместить по квартире емкости с водой, это повысит влажность воздуха
  • взрослым пить больше жидкости, до 2-3 литров в день

Если начало першить в горле, появился насморк, слезотечение, кашель, стало тяжело дышать, нужно прополоскать горло солевым раствором. Если же стало хуже, кашель не проходит и появилась одышка, необходимо скорее обратиться за медицинской помощью.

Реклама

Увы, но реальность такова что вам может понадобиться информация про обстрел фосфорными бомбами, прочитайте про 5 шагов, как оказать помощь правильно.

Также читайте "Как помочь человеку с контузией – признаки и первая помощь при снарядном шоке".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять