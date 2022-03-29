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Газова атака – що робити, якщо атакують сльозогінним газом або перцівкою

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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29 березня, 07:00
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Протигаз – найефективніший засіб від сльозогінного газу, але якщо такого немає, підійде респіратор. Що робити, якщо вас атакували газом – у статті
Якщо атакують сльозогінним газом або перцівкою, важливо скоріше піти у безпечне місце та постаратися захистити очі, носоглотку та обличчя
Якщо атакують сльозогінним газом або перцівкою, важливо скоріше піти у безпечне місце та постаратися захистити очі, носоглотку та обличчя / Фото: vogue.ua, unsplash.com

Світлошумові гранати та сльозогінний газ – от що використовують російські загарбники проти мирних жителів, які виходять беззбройними на мітинги. Тому, вирушаючи на такий захід, запасіться протигазом або респіратором. Також вмійте надати першу допомогe при пораненні і швидко відреагувати, якщо в обличчя та носоглотку потрапив сльозогінний газ.

Якщо ви відчули печіння в очах, носі та роті, набрякла слизова оболонка носоглотки, важко стало ковтати, з'явився кашель, задишка, аж до нудоти і блювання – швидше за все застосували перцівку або сльозогінний газ. Головне в такому разі – не піддаватися паніці і якнайшвидше спробувати залишити зону газової атаки.

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Носіть із собою бандану, змочену оцтом, через неї можна буде дихати, коли розпорошать газ
Носіть із собою бандану, змочену оцтом, через неї можна буде дихати, коли розпорошать газ / Фото: freepik.com

Якщо вважає, що можете потрапити під атаку газом, покладіть у поліетиленовий пакет змочений лимонним соком або оцтом хустку, рушник та носіть із собою. Через цю тканину можна буде дихати, коли розпорошать газ і поки ви будете шукати безпечне місце. Якщо газові частки потрапили на вас, необхідно:

  • роздягтися, як тільки стане можливим (забруднений одяг помістіть у герметичні пакети, потім виперіть і потім знову носіть);
  • потім треба ретельно вимити тіло з милом, спочатку в холодному, потім теплому душі;
  • очі, уражені газом, промиваються водою, жирним молоком, стерильним розчином солі, доки печіння не почне знижуватися;
  • обличчя миється мильною піною, потім наноситься протиопіковий спрей, наприклад пантенол.

Якщо ви в контактних лінзах, їх слід негайно зняти. Чому взагалі не можна одягати контактні лінзи, отруюючись на такі мітинги? Які краплі для очей допоможуть прибрати печіння після атаки сльозогінного газу? Чи врятують від нього звичайні окуляри та маски – пам'ятку, яка допоможе зберегти ваше життя і здоров'я, читайте на Vogue.ua.

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Також дізнайтеся, що робити якщо у повітрі зміг або пахне гаром .

А ще корисно дізнатися, "Як допомогти людині з контузією – ознаки та перша допомога при снарядному шоці".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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