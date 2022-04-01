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Елена Зеленская представила мануал, как жить в военное время – где скачать советы по здоровью и не только

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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1 апреля, 18:00
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Первая леди Украины представила новый спецраздел "Справочника безбарьерности" – "В военное время". Чем полезны эти рекомендации для украинцев – в статье
Как жить в военное время, где скачать советы по здоровью и не только - ищите в справочнике от Елены Зеленской
Как жить в военное время, где скачать советы по здоровью и не только - ищите в справочнике от Елены Зеленской / Фото: istockphoto.com, instagram.com/olenazelenska_official

По словам супруги Президента Украины, новым всеобщим барьером для каждого украинца сегодня стала война с Россией. Впервые Елена Зеленская инициировала создание такого мануала еще год назад, какие новые полезные инструкции появились в справочнике и где его скачать – рассказали в Минздраве Украины.

Украинское руководство по безбарьерной коммуникации было создано еще в 2021 году по инициативе первой леди
Украинское руководство по безбарьерной коммуникации было создано еще в 2021 году по инициативе первой леди / Фото: bf.in.ua

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Украинское руководство по безбарьерной коммуникации было создано еще в 2021 году по инициативе первой леди. В его создании приняли участие правозащитные организации, родители, которые воспитывают детей с инвалидностью, украинские и международные эксперты. Сейчас же супруга Президента представила новый специальный раздел "Справочника безбарьерности" – "В военное время".

Сейчас мы точно понимаем, что такое жизнь до и после. И почти каждый в эти дни столкнулся со многими ситуациями впервые, – сказала Елена Зеленская. – Параллельно с этим – миллионы вопросов в голове. Что делать? Как защититься? Как защитить детей? Чем я могу быть полезен? Как никогда нуждается в четких инструкциях и советах специалистов.

В новом разделе справочника можно найти ответы на следующие вопросы:

  • Как поддержать ребенка и оказать ему помощь в тревожных ситуациях?
  • Как заботиться о детях в бомбоубежищах?
  • Что делать, если ребенок увидел шокирующие его действия или "картину"?
  • Как разговаривать с ребенком, если погиб его близкий человек?
  • Как пересечь границу с ребенком до 18 лет?
  • Куда обращаться родителям, чьи дети тяжело больны?
  • Как успокоить пожилого человека во время обстрелов?
  • Как рассказать пожилому человеку, что он потерял близкого?

Ознакомиться со "Справочником" можно по ссылке. Дополнительный раздел "В военное время" находится в правом верхнем углу. Информация в нем постоянно обновляется.

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Также вы можете прочитать, "Как поддержать подростка в сложной ситуации – рассказал доктор Комаровский".

И еще много важных советов для родителей на время войны собраны в мануале от Юнисеф, читайте "Как сделать памперс из пеленки и можно ли плакать при детях ".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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