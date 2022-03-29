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Как сделать памперс из пеленки и можно ли плакать при детях – эти и другие советы родителям от ЮНИСЕФ

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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29 марта, 12:55
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Сделать подгузник из пеленки, если нет памперса, объяснить малышу, почему мама плачет, соблюдать гигиену в условиях войны и не только помогут советы специалистов
Сделать памперс можно из пеленки, если нет обычного, а если пришлось плакать при детях, не вините себя за это
Сделать памперс можно из пеленки, если нет обычного, а если пришлось плакать при детях, не вините себя за это / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Из-за нападения России на Украину миллионы родителей и детей часами живут в бомбоубежищах или покинули свои дома, в итоге появились сложности с эмоциональном здоровьем, соблюдением гигиены, прививками, грудным вскармливанием, детским питанием и не только.

ЮНИСЕФ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) собрали ответы на эти и другие важные вопросы в одной брошюре, которую вы можете скачать бесплатно.

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Самое важное – помнить о правиле "спокойные родители – спокойные дети". Поэтому обнимайте детей, объясняйте, отвлекайте – это основные способы, как их поддержать. Если вы расплакались при ребенке, не надо говорить, что маме или папе просто попало что-то в глаза. Надо объяснить свое поведение в соответствии с возрастом вашего ребенка.

Обнимайте детей, объясняйте, отвлекайте – это основные способы, как их поддержать во время войны
Обнимайте детей, объясняйте, отвлекайте – это основные способы, как их поддержать во время войны / Фото: freepik.com

Можно сказать: "Я скучаю, я расстроена. Маме сейчас нужно немного поскучать. Если хочешь – пожалей меня. Если нет – пойди поиграйся". Важно, чтобы ребенок понимал, что и у мамы, и у папы эмоции тоже бывают разные, и что это – нормально.

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Помимо стресса от боевых действий, множество стрессовых ситуаций создает отсутствие нормальных бытовых условий, к которым мы привыкли, особенно средств гигиены.

Сделать подгузник из марли можно всего за три шага, это поможет малышу , если с памперсами возникли перебои и их негде будет взять
Сделать подгузник из марли можно всего за три шага, это поможет малышу , если с памперсами возникли перебои и их негде будет взять / Фото: unicef.org

Здесь приходится выкручиваться подручными средствами. Например, если для малыша нет возможности достать памперсы, вы можете сами сделать подгузник из пеленки или марли.

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Если для малыша нет возможности достать памперсы, вы можете сами сделать подгузник из пеленки
Если для малыша нет возможности достать памперсы, вы можете сами сделать подгузник из пеленки / Фото: unicef.org

Чтобы сохранять баланс, думайте о будущем, а не о прошлом. Мечтайте, планируйте, обсуждайте с детьми, что вы сделаете в первую очередь после победы. Такие размышления и разговоры успокаивают и стабилизируют нервную систему. И не вините себя в том, что произошло, или в том, что вы что-то сделали не так. Вы сделали все, что могли на данный момент. Точка.

Если у ребенка начались панические атаки, читайте "Панические атаки у детей – что делать родителям, советы доктора Комаровского".

Если же вы только узнали, что беременны, вам поможет статья "Беременность во время боевых действий – что делать, если только узнала, и как сохранить здоровье".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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