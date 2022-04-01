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Как поддержать подростка в сложной ситуации – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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1 апреля, 07:00
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Подростковый возраст – сам по себе сложный период для любого ребенка. Как поддержать тинейджера в стрессовой ситуации, подсказал Евгений Комаровский
Чтобы поддержать подростка в сложной ситуации, Евгений Комаровский советует чаще его обнимать и привлекать к помощи
Чтобы поддержать подростка в сложной ситуации, Евгений Комаровский советует чаще его обнимать и привлекать к помощи / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Планы и мечты миллионов детей и подростков в Украине были нарушены из-за войны с Россией. В это непростое время родителям важно поддерживать не только малышей, но и подростков. Как это делать – рекомендациями от Unicef поделился в своем инстаграмме известный украинский педиатр Евгений Комаровский.

На самом деле поддержать тинейджера можно простыми действиями и делами, которые мы делали и до войны:

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  • привлекайте подростков к помощи другим,
  • чаще его обнимайте и не отказывайте в объятиях, если подросток сам проявляет желание обняться
  • говорите с подростком, слушайте его и слышьте
  • предложите вместе посмотреть любимые фильмы
  • не критикуйте его за проявление эмоций, поддержите, объясните, что проявлять эмоции – это н стыдно и целиком нормально.

Чаще обнимайте подростков и не забывайте хвалить, акцентируйтесь на его достижениях и победах, даже небольших
Чаще обнимайте подростков и не забывайте хвалить, акцентируйтесь на его достижениях и победах, даже небольших / Фото: freepik.com

Также чтобы расслабиться, полезно вместе почитать вслух. И помечтать о будущем, составить планы, чем вы займетесь, когда война закончится.

Не забывайте хвалить подростка, акцентируйтесь на его достижениях и победах, даже небольших. Если подросток не очень общительный, то подумайте, как его можно поощрить общаться больше с другими тинэйджерами.

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Также кандидат наук ранее посоветовал, как не сойти с ума от новостей и остаться вменяемым.

Если же у ребенка стресс и он невротичен, то читайте "Панические атаки у детей – что делать родителям, советы доктора Комаровского".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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