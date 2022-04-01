Олена Зеленська представила мануал, як жити у воєнний час – де завантажити поради щодо здоров'я і не тільки

За словами дружини Президента України, новим загальним бар'єром для кожного українця стала сьогодні війна із Росією. Вперше Олена Зеленська ініціювала створення такого мануалу ще рік тому, які нові корисні інструкції з'явилися у довіднику і де його скачати – розповіли у МОЗ України .
Українське керівництво з безбар'єрної комунікації було створено ще 2021 року з ініціативи першої леді. У його створенні взяли участь правозахисні організації, батьки, які виховують дітей з інвалідністю, українські та міжнародні експерти. Негайно дружина Президента представила новий спеціальний розділ "Довідника безбар'єрності" – "У воєнний час".
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Наразі ми точно розуміємо, що таке життя до і після. І майже кожен цими днями зіткнувся з багатьма ситуаціями вперше, – сказала Олена Зеленська. – Паралельно з цим – мільйони запитань у голові. Що робити? Як захиститись? Як захистити дітей? Чим я можу бути корисним? Як ніколи потребує чітких інструкцій та порад спеціалістів.
У новому розділі довідника можна знайти відповіді на такі питання :
- Як підтримати дитину та надати їй допомогу у тривожних ситуаціях?
- Як дбати про дітей у бомбосховищах?
- Що робити, якщо дитина побачила дії, що її шокують, або шокуючу "картину"?
- Як розмовляти з дитиною, якщо загинула її близька людина?
- Як перетнути кордон з дитиною до 18 років?
- Куди звертатися батькам, чиї діти тяжко хворі?
- Як заспокоїти літню людину під час обстрілів?
- Як розповісти літній людині, що вона втратила близького?
Ознайомитись із "Довідником" можна за посиланням . Додатковий розділ "У воєнний час" знаходиться у верхньому правому кутку. Інформація у ньому постійно оновлюється.
Також ви можете прочитати, "Як підтримати підлітка у складній ситуації – розповів доктор Комаровський".
І ще багато важливих порад для батьків на час війни зібрані в мануалі від Юнісефа, читайте "Як зробити памперс із пелюшки і чи можна плакати при дітях".