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Доктор Комаровский объяснил, можно ли повысить иммунитет ребенка

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 сентября, 17:14
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На вопросы людей по поводу повышения и укрепления иммунитета у детей и взрослых ответил Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною".
Доктор Комаровский прокомментировал, как повысить иммунитет ребенка
Доктор Комаровский прокомментировал, как повысить иммунитет ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В сентябре 2021 года на канале "Украина" стартовала рубрика "Запитай у Комаровського" в программе "Ранок з Україною". С началом осени одна из самых актуальных тем связана с повышением иммунитета. Евгений Комаровский ответил, есть ли препараты , которые справятся с этой задачей.

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На самом деле все разговоры об иммунитете и его снижение обусловлены тем фактом, что кому-то же надо продавать лекарства , которые якобы его повышают. Но эти препараты с недоказанной эффективностью, – сказал доктор Комаровский. – Причем вы должны знать, что любое средство, способное реально воздействовать на иммунитет, то есть повышать или снижать его, как правило, очень серьезный препарат с огромным количеством побочных эффектов.

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К тому же врач-педиатр высшей категории объяснил, что если ребенок посещает детский коллектив, то должен болеть острыми респираторными вирусными инфекциями от 6 до 12 раз в год .

Если вы или ребенок болеете 6 раз в год, то это говорит о том, что вы 6 раз в год выздоравливаете, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Когда человек болеет и выздоравливает, это говорит о том, что у него нормальный иммунитет .

По словам кандидата медицинских наук, чтобы сделать выводы о состоянии иммунитета, достаточно обычного клинического анализа крови, по которому врач может определить, все ли нормально со здоровьем.

Если же вы думаете, что у вас проблемы с иммунитетом, то вам нужно обратиться к вашему семейному врачу, сделать клинический анализ крови и задуматься над вашим образом жизни, – сказал Евгений Комаровский. – Потому что, когда возникает тема "плохого иммунитета", нужно думать не о волшебной таблетке, а о том, как изменить образ жизни.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Ранее Комаровский рассказал, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: всего два противопоказания.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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