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Доктор Комаровский дал 5 советов, как укрепить здоровье ребенка перед наступлением холодов

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
8 сентября, 09:01
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В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" состоялась премьера рубрики "Запитай у Комаровського". Врач-педиатр высшей категории рассказал, что поможет детям оставаться здоровыми в период холодов
Комаровский дал 5 советов, как укрепить здоровье ребенка
Комаровский дал 5 советов, как укрепить здоровье ребенка / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

С началом осени родители начинают искать средства, которые "укрепляют" иммунитет детей. К тому же новости об очередной волне карантина заставляют нервничать и пичкать ребенка ненужными таблетками. Однако желательно помнить о том, что иммунитет не надо укреплять – ему просто не нужно мешать.

Доктор Комаровский дал ТОП-5 простых советов, к которым желательно прислушаться родителям.

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Совет № 1

Кормите детей только тогда, когда они голодны. Не приставайте к ребенку, если он отказывается от еды. Не нужно заставлять его съедать все, что осталось на тарелке. Не пичкайте его тем, что, на ваш взгляд, поможет укрепить иммунитет.

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Совет № 2

Минимум 1 час в сутки проводите интенсивные физические нагрузки на свежем воздухе. Забудьте о том, что у вас нет времени, много работы, на улице холодно, темно или плохая погода. Это всего лишь отговорки, которые не делают вашего ребенка здоровым.

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С сегодняшнего дня вставьте в свое расписание 1 час на свежем воздухе. Физические нагрузки пойдут на пользу и вам, и вашим детям.

Совет № 3

Внутри квартиры должен быть чистый, прохладный воздух с влажностью 40-60%. Особенно в спальне. Не забывайте проветривать помещение перед сном.

Совет №4

Не допускайте дефицита жидкости в организме. Если ребенку жарко, он потеет – вода всегда должна быть под рукой.

Совет № 5

Не ищите "волшебные таблетки" для иммунитета. Их нет. Поэтому не следуйте советам в интернете, что "кому-то какое-то средство хорошо помогло".

Соблюдайте хотя бы 4 вышеописанных правила, и это уже будет хорошим подспорьем для детского иммунитета, которому просто не нужно мешать!

Ранее Комаровский рассказал, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: всего 2 противопоказания.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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