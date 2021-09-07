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Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: всего 2 противопоказания

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
7 сентября, 15:13
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Украину планируют ввести в "желтую зону" из-за распространения коронавируса, а доктор Евгений Комаровский советует делать прививки. Но есть и те, кому делать их нельзя
Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса
Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса / Фото: Pexels

Известный педиатр в эфире программы "Время Голованова" с Василием Головановым назвал всего два противопоказания к вакцинированию от коронавируса.

По словам Евгения Комаровского, прививку от коронавируса нельзя делать в остром периоде инфекционной болезни, когда человеку плохо. Например, когда у вас температура 40 градусов. Тогда прививаться нельзя.

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Не стоит также делать прививку, если прямо сейчас человеку проводят лечение от онкологии или другой болезни с использованием препаратов, которые угнетают иммунную систему, поясняет доктор:

И прививаться в этом случае нельзя не потому, что вы болеете, а потому, что вакцина просто не сработает, иммунитет на нее не сработает.

Но в целом нет реальных противопоказаний к вакцинации, подытожил Комаровский.

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Ранее доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом. По его словам, это вакцинация и проветривание помещений.

Кроме того, доктор пояснил, почему не стоит принимать комплекс витаминов осенью, когда погода пасмурная, холодно, часто страдает не только здоровье, но и настроение людей.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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