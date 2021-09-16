Доктор Комаровський пояснив, чи можна підвищити імунітет дитини

На питання людей щодо підвищення і зміцнення імунітету дітей і дорослих відповів Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

Доктор Комаровський прокоментував, як підвищити імунітет дитини / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні 2021 року на каналі "Україна" стартувала рубрика "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною". З початком осені одна з найактуальніших тем пов'язана з підвищенням імунітету. Євген Комаровський відповів, чи є препарати , які впораються із цим завданням.

Насправді всі розмови про імунітет і його зниження обумовлені тим фактом, що комусь же треба продавати ліки , які нібито його підвищують. Але ці препарати з недоведеною ефективністю, – сказав лікар Комаровський. – Причому ви повинні знати, що будь-який засіб, який здатен дійсно впливати на імунітет, тобто підвищувати або знижувати його, зазвичай дуже серйозний препарат із величезною кількістю побічних ефектів.

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До того ж лікар-педіатр вищої категорії пояснив, якщо дитина відвідує дитячий колектив, тоді вона може хворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції від 6 до 12 разів на рік .

Якщо ви або дитина хворієте 6 разів на рік, то це говорить про те, що ви 6 разів на рік одужуєте, – сказав ведучий рубрики" Запитай у Комаровського". – Коли людина хворіє і одужує, це говорить про те, що у неї нормальний імунітет .

За словами кандидата медичних наук, щоб зробити висновки про стан імунітету, достатньо звичайного клінічного аналізу крові, за яким лікар може визначити, чи все нормально зі здоров'ям.

Якщо ж ви думаєте, що у вас проблеми з імунітетом, тоді вам потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря, зробити клінічний аналіз крові і задуматися над вашим способом життя, – сказав Євген Комаровський. – Тому що, коли виникає тема "поганого імунітету", потрібно думати не про чарівну таблетку, а про те, як змінити спосіб життя.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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