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Как вернуть запах и вкус после болезни COVID-19 – специальная тренировка

Сегодня, 16:06

Если домашние тренировки не дали результата, не стоит медлить – обращайтесь сразу к семейному доктору

Как вернуть запах и вкус после болезни COVID-19 в домашних условиях
Как вернуть запах и вкус после болезни COVID-19 в домашних условиях
Фото: Pexels

Исчез вкус и запах – это один из самых распространенных симптомов во время болезни COVID-19. Но вот проходит он после болезни далеко не у всех. А кое-кто жалуется на то, что все имеет один запах и вкус. И к тому же не всегда приятный. Что делать, чтобы восстановить рецепторы, рассказала врач-отоларинголог Наталья Полюшенко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

80% украинцев имели проблемы с обонянием и вкусом после COVID-19

Множество украинцев жалуются на потерю обоняния и вкуса после коронавирусной болезни. Некоторые даже обращаются к врачам с надеждой как можно быстрее исправить это, однако мало кому удается получить полноценную и точную консультацию.

"Во время первой и второй волны коронавируса было очень много пациентов, которые имели проблемы с обонянием и вкусом. Около 80 процентов пациентов имели подобные проблемы", – поделилась врач-отоларинголог.

Из этих 80-ти процентов у пяти вообще рецепторы так и не заработали. А последствий третьей волны стоит только ожидать!

Можно ли восстановить рецепторы и как это сделать

"Надо тренировать свой вкус и обоняние. Для этого следует выбрать какую-то линейку пищевых продуктов, которые имеют резкий запах, например, кофе или цитрусовые и периодически их нюхать – три-четыре раза в день", – советует врач.

Так же стоит подойти к питанию, оно должно быть из натуральных продуктов. А вот от очень острого или соленого стоит отказаться. Однако это лишь первые меры. А что, если нет результата?

Как выйти из постковидного синдрома
Как выйти из постковидного синдрома
Фото: stocksnap.io

"Советую обратиться к врачу, если вы чувствуете, что эта проблема затянулась. Лор посмотрит ваши органы и назначит определенное лечение. Это могут быть различные местные препараты или витамины", – поделилась отоларинголог Наталья Полюшенко.

Поэтому требуйте у своего семейного врача четких инструкций и рекомендаций или направлений к специалистам. Потому что, когда домашние тренировки рецепторов не дали результата, не стоит медлить.

Ранее мы выяснили, как восстановить форму после COVID-19 – советы диетолога по питанию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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