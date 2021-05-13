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Чем полезен щавель и кому его категорически нельзя есть – ответ диетолога

Сегодня, 17:31

Стоит пучок щавеля сейчас около 10 грн, а его польза для организма человека большая. Но дневная норма не должна превышать 100 граммов

Чем полезен щавель и кому его категорически нельзя есть
Чем полезен щавель и кому его категорически нельзя есть
Фото: Instagram, Pixabay, freepik.com

Долгое время во многих странах мира щавель воспринимали как сорняк, а вот французы до сих пор считают, что у них есть две растительные культуры национального значения – морковь и щавель. В чем ценность щавеля, сколько он стоит на отечественных рынках и кому его употреблять не стоит, рассказала диетолог Яна Кравченко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Чем полезен щавель

Щавель продается уже на отечественных рынках. На прилавках он в основном домашний. И люди его активно скупают, ведь многим хочется полакомиться зеленым борщом или полезным салатом. Но кроме салатов и супов – это растение даже заваривают в чай. Вообще в мире существует более 150 видов щавеля, и растет он на всех континентах, кроме Антарктиды.

Стоит пучок щавеля сейчас около 10 грн, а его польза для организма человека сверхбольшая.

"Вообще щавель – это витаминно-минеральная бомба! В нем содержатся витамин А, Е, витамины группы В, которые отвечают за нервную систему. Употребление этого растения – это здоровое состояние кожи, волос, ногтей, а еще – наш покой", – поделилась диетолог Яна Кравченко.

Чем полезен щавель
Чем полезен щавель
Фото: Depositphotos

Больше всего в растении концентрация витамина С – он способствует быстрому заживлению ран, также этот элемент активно участвует в формировании иммунной защиты, что очень актуально в период пандемии. Также это растение способствует разжижению крови и предотвращает образование тромбов.

"С помощью щавеля можно нормализовать гемоглобин в крови. Щавель полезен при стоматологических заболеваниях, например, стоматитах. А также при лечении органов дыхания, – комментирует диетолог. – Кроме того, это очень низкокалорийный продукт – на сто граммов всего 20 килокалорий – это совсем ни о чем".

Кому категорически нельзя употреблять щавель

Даже при низкой калорийности и высоком содержании витаминов, щавелем можно навредить организму.

"Желательно не превышать дневную норму. Рекомендовано не увлекаться щавелем, несмотря даже на то, что он так полезен. Не следует употреблять людям с подагрой, потому что будет обострение, а также не рекомендуется употреблять беременным и тем, кто имеет серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, язвы желудка", – предостерегает врач.

Дневная норма продукта для здорового человека – 100 граммов в сутки.

Как отличить молодой щавель от старого

К слову – как отличить, где молодой щавель, а где уже старый? Ответ – по цвету! Чем старше растение, тем более желтоватый. При этом в щавеле увеличивается концентрация кислоты. Чтобы сохранить эту витаминную бомбу "вечно молодой", листья щавеля можно замораживать.

Ранее мы выясняли, что интересного можно приготовить из щавеля – 7 простых вариантов.

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Источник: Сегодня
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