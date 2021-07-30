Чем полезны кунжутные семечки, жмых и масло

Кунжут помогает улучшить память, предупредить деменцию, улучшить пищеварение. Причем, полезен также жмых, оставшийся после отжима масла, само масло и семечки

Для здоровья полезны кунжутные семечки, жмых и масло / Фото: freepik.com

Регулярное употребление кунжута в качестве пищевой добавки улучшает когнитивные способности – то есть память, внимательность, умение планировать и не только. Кроме этого, кунжут может стать профилактическим средством деменции и болезни Альцгеймера – исследование провели корейские ученые и поделились результатами в журнале Nutrients.

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Как же кунжут влияет на память и мозг?

Это растение помогает улучшить когнитивные функции. Медики отследили состояние здоровья участников эксперимента до того, ка им стали давать пищевые добавки с экстрактом кунжутного жмыха и после. Причем, одним добровольцам давали добавки, а другим – плацебо.

Уже через три месяца у тех, кто принимал кунжут в качестве пищевой добавки, улучшились способности приобретения новых знаний, функции памяти.

А также снизился уровень амилоида в крови: это вещество откладывается в тканях и может приводить нарушениям в работе внутренних органов, в том числе и мозга.

Белый и черный кунжут активно используют в косметологии, кулинарии и медицине / Фото: freepik.com

Исследователи отмечают, что, хотя сегодня болезнь Альцгеймера не поддается 100% лечению, есть шанс облегчить симптомы и замедлить ухудшения когнитивных функций с помощью добавок экстракта кунжутного жмыха. Исследования проводились среди добровольцев с уже имеющимися нарушениями памяти.

Чем еще полезен кунжут для здоровья?

Семечки кунжута активно используются в кулинарии, а в медицине и косметологии – кунжутное масло и жмых, который получают после отжима масла. Кунжут обладает свойствами улучшать свертываемость крови, за счет высокого содержания клейковины (клетчатки) способствует улучшению работы пищеварительных органов, помогает поддерживать микрофлору кишечника.

Важный момент: в кунжуте много жирные кислот, витаминов, минеральных веществ, микро- и макроэлементов: кальция, магния, натрия, железа. Кунжутная мука относится к категории диетических продуктов, а кунжутное масло применяют для массажа, ухода за кожей и волосами. Также кунжут полезно добавлять в разные блюда и салаты, а не только в выпечку.

Противопоказанием к употреблению кунжута может быть индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция.

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