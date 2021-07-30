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Чим корисні кунжутне насіння, макуха і масло

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 липня, 08:15
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Кунжут допомагає поліпшити пам'ять, попередити деменцію, поліпшити травлення. Причому, корисна також макуха, що залишилася після віджимання масла, саме масло і насіння
Для здоров'я корисні кунжутне насіння, жмих і масло
Для здоров'я корисні кунжутне насіння, жмих і масло / Фото: freepik.com

Регулярне вживання кунжуту в якості харчової добавки покращує когнітивні здібності – тобто пам'ять, уважність, вміння планувати і не тільки. Крім цього, кунжут може стати профілактичним засобом деменції і хвороби Альцгеймера – дослідження провели корейські вчені і поділилися результатами в журналі Nutrients .

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, як провести останній місяць літа по максимуму.

Як же кунжут впливає на пам'ять і мозок?

Ця рослина допомагає поліпшити когнітивні функції. Медики відстежили стан здоров'я учасників експерименту до того, як їм стали давати харчові добавки з екстрактом кунжутної макухи і після. Причому, одним добровольцям давали добавки, а іншим – плацебо.

Вже через три місяці у тих, хто приймав кунжут в якості харчової добавки, покращилися можливість придбання нових знань, функції пам'яті.

А також знизився рівень амілоїду в крові: ця речовина відкладається в тканинах і може призводити порушень в роботі внутрішніх органів, в тому числі і мозку.

Білий і чорний кунжут активно використовують в косметології, кулінарії і медицині
Білий і чорний кунжут активно використовують в косметології, кулінарії і медицині / Фото: freepik.com

Дослідники відзначають, що, хоча сьогодні хвороба Альцгеймера не піддається 100% лікуванню, є шанс полегшити симптоми і уповільнити погіршення когнітивних функцій за допомогою добавок екстракту кунжутної макухи. Дослідження проводилися серед добровольців з уже наявними порушеннями пам'яті.

Чим ще корисний кунжут для здоров'я?

Насіння кунжуту активно використовуються в кулінарії, а в медицині і косметології – кунжутне масло і макуха, яку отримують після віджиму олії. Кунжут має властивості покращувати згортання крові, за рахунок високого вмісту клейковини сприяє поліпшенню роботи травних органів, допомагає підтримувати мікрофлору кишківнику.

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Важливий момент: в кунжуті багато жирні кислот, вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів: кальцію, магнію, натрію, заліза. Кунжутне борошно відноситься до категорії дієтичних продуктів, а кунжутна олія застосовують для масажу, догляду за шкірою та волоссям. Також кунжут корисно додавати в різні страви і салати, а не тільки в випічку.

Протипоказанням до вживання кунжуту може бути індивідуальна непереносимість або алергічна реакція.

Також раніше ми писали, як кунжутне масло допомагає добре виглядати .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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