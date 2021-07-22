7 советов, как сохранить мозг здоровым до старости

Здоровое питание, спорт и сбор пазлов помогут нашему мозгу оставаться в рабочем состоянии. Во Всемирный день мозга учимся заботиться об этом важном органе

Рациональное питание, пазлы, головоломки и физическая активность сохранят молодость мозга / Фото: Сегодня

Чтобы в старости не развилась деменция, уделять внимание здоровью мозганужно с самого детства. Этот главный орган центральной нервной системы контролирует большинство функций в нашем организме. Хоть мозг не является мышцей и состоит из миллионов нейронов, его обязательно нужно тренировать, "кормить" и устраивать плановый "чек-ап": как это делать, рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ сегодня, 22 июля, во Всемирный день мозга.

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Что делать, чтобы мозг хорошо работал до самой старости

Мозгу нужна активность не только умственная, а и физическая. Совет №1 – занимайтесь "зарядкой" для ума: читайте, решайте головоломки, учите языки, собирайте пазлы,кубик-рубика, играйте на инструментах.

Не менее полезно – играть в шахматы, разгадывать кроссворды, при такой активности происходит "прокачка" стратегического мышления, тренировать и развивать которое очень полезно для мозга. Доказано, что такая тренировка мозга замедляет возрастные ухудшения его состояния и поддерживает когнитивные способности. А они имеют тенденцию с возрастом снижаться.

Совет № 2 – не забывайте о физнагрузках, зарядка или спорт помогают снизить кровяное давление, риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы поддерживать нормальный приток крови к мозгу и избежать инсульта выберите вид активности, который нравится именно вам: бег, прогулка на свежем воздухе, йога, танцы и тому подобное. Главное, чтобы такие занятия были регулярными. Кроме активного отдыха, обязательно нужно хорошо высыпаться.

Почему же для мозга важен сон и экология

Совет № 3 – полноценно спите и высыпайтесь. Регулярность спокойного сна избавляет мозг от продуктов обмена и оптимизирует память. Поэтому полноценно высыпаться – важно не только для мозга и его здоровья, а еще иммунитета и многих других органов. Здоровый сон помогает быть внимательным, сосредоточенным и способным принимать взвешенные решения.

Хотя различным возрастным группам требуется разное количество сна, общая рекомендация – не менее 7 часов в сутки.

Совет № 4 – старайтесь снижать вред от плохой экологии. Грязная вода, вредные продукты, плохой воздух приводят к неврологическим болезням, инсультам, нарушениям развития нервной системы и нейродегенеративным расстройствам.

Занятие экстремальным спортом ведет к постоянными травмами головы, а это вредно для мозга / Фото: AFP

Совет № 5 – старайтесь избегать травм. От случайной травмы не застрахован никто, а вот постоянное занятие экстремальным спортом и тому подобные увлечения чреваты постоянными травмами головы. Все это создает вредные условия для клеток мозга. Также мозг страдает от жестких диет и нерационального питания

Какие же продукты полезны для мозга

Совет № 6 – питайтесь рационально и откажитесь от вредных привычек. Сбалансированное питание, включающее разнообразные фрукты, овощи, белки и цельнозерновые продукты, питает не только тело, а и мозг. Употребляйте яйца, хлеб из муки грубого помола, чечевицу, жирную морскую рыбу, яблоки, грецкие орехи. Снижайте количество обработанных продуктов, уменьшайте в рационе соль, сахар, алкоголь, бросайте курить.

Жирная морская рыба, овощи, зелень очень нужны для питания клеток мозга / Фото: unsplash.com

Курение, как известно, очень негативно влияет на наше здоровье. Но даже если вы не курите, то проходить профилактические осмотры нужно, даже когда ничего не болит: это помогает заметить проллему в самом начале и успешно ее лечить. Совет № 7 – обязательно мониторьте свое состояние здоровья. Проводить медицинские "чек-апы" важно и для здоровья мозга. Не ждите критический момент, когда что-то заболит или случится, проходите профилактические осмотры и вовремя обращайтесь за медицинской помощью.

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