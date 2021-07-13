Чем опасен поликистоз яичников: почему акне и бесплодие – лишь верхушка айсберга

Нарушения цикла, угревую сыпь и выпадение волос бесполезно лечить косметологическими процедурами, если проблема в яичниках. Что делать – рассказала эндокринолог

Угревая сыпь не вылечится косметологическими процедурами, если причина в поликистозном синдроме яичников / Фото: Сегодня

Синдром поликистозных яичников – одно из очень распространенных заболеваний среди молодых женин, из-за которого возникают проблемы с кожей, менструальным циклом, не получается забеременеть. Но при данном заболевании также велик риск развития диабета и онкологии. Как распознать, что проблема именно в яичниках, почему важно обследоваться и лечиться – рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская / Фото: пресс-служба

Насколько синдром поликистозных яичников – актуальная проблема?

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ), именно так правильно называется заболевание (в народе часто говорят просто поликистоз яичников), встречается у каждой 10-й женщины. Проявляться заболевание, в зависимости от степени нарушения, может как небольшими нарушениями менструального цикла, так и полным бесплодием.

Данное заболевание относится к гормональным нарушениям, которые часто возникают у женщин репродуктивного возраста. При СПКЯ яичники увеличиваются в размере, на них появляются множественные маленькие пузырьки с жидкостью – кисты. При этом повышается уровень мужских гормонов, месячные могут вообще исчезнуть, становятся короткими или наоборот – слишком длительными. Но помимо того, что женщина не может забеременеть, кожа становится жирной, появляется угревая сыпь, начинают выпадать волосы на голове и усиленно расти на теле, нелеченый синдром поликистозных яичников может привести к еще более серьезным проломам со здоровьем.

Какие же серьезные заболевания провоцирует поликистоз яичников?

У женщин с таким заболеванием не только страдает кожа, волосы, нарушается проходимость маточных труб и наступает бесплодие. Также СПКЯ приводит к метаболическим нарушениям: развитию инсулинорезистентности и повышению уровня холестерина (и таких женщин – 70% среди тех, у кого диагностируют СПКЯ).

Это значит, что риск развития сахарного диабета, а также метаболического синдрома, заболеваний сердца и сосудов возрастает в несколько раз!

А еще синдром поликистозных яичников – это дополнительный риск развития рака.

Усугубляет все эти и так нерадушные перспективы лишний вес, увы, но не только женщины, но и мужчины в Украине страдают от ожирения.

Что же делать, если есть проблемы с циклом, кожей и волосами?

Часто женщины не обращают внимание на проблемные месячные, списывая их на стрессы или переохлаждения. А угревую сыпь, впадающие волосы и проблемы с кожей пытаются решить за счет косметологических процедур. Но профессиональный косметолог сразу заподозрит, что проблема вызвана гормональными нарушениями в организме и направит такую женщину к гинекологу или эндокринологу.

Если менструальный цикл нарушен, то важно обратиться к гинекологу / Фото: freepik.com

Если помимо пролем с кожей и волосами (или вообще при отсутствии таковых) нарушен менструальный цикл, не получается забеременеть, то необходимо обратиться к врачу и пройти диагностику, которую назначит специалист.

А что может посоветовать врач?

Важно своевременно диагностировать заболевание, восстановить регулярные месячные и овуляцию, созревание яйцеклетки. Если женщина у которой диагностировали СПКЯ хочет стать мамой, то откладывать рождение первенца в таком случае не стоит: чем она моложе, те качество ее яйцеклеток выше и шанс забеременеть – тоже.

При поликистозе яичников нужно отказаться от быстрых углеводов и контролировать вес / Фото: Depositphotos

Помимо терапии, которую назначит врач, важно будет следить за питанием: исключить быстрые углеводы, то есть в основном продукты с сахаром. А также регулировать вес, быть физически активной и следить за ним всю жизнь: потому что поддержание массы тела в норме поможет избежать развития серьезных осложнений, в том числе и онкологии.

Напомним, ранее мы писали, как женщине распознать эндометрит и чем опасно заболевание.