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Болезни грязных рук – как защититься от холеры во время войны

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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31 мая, 07:00
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Риск подцепить кишечную инфекцию, когда ухудшаются условия жизни, резко возрастает. Холера как раз одна из таких болезней: как себя защитить – в материале
Чтобы защититься от холеры и других болезней грязных рук во время войны, не пейте сырую воду и соблюдайте гигиену
Чтобы защититься от холеры и других болезней грязных рук во время войны, не пейте сырую воду и соблюдайте гигиену / Фото: Pixabay, freepik.com

Приближается лето, с ним и жара, а в условиях войны из-за постоянных боев температура воздуха и так повышена. К тому же война с Россией привела к ухудшению санитарных условий, во многих городах начались перебои с чистой водой. Все это повышает риски заболеть холерой – как этого избежать, рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Чем опасна холера: признаки инфекции

Холера – одна из острых кишечных инфекций, которые из-за сильной диареи быстро приводят к обезвоживанию организма. Холерный вибрион очень живучий, бактерия может неделями жить в воде, пресной и соленой. А также на продуктах, фруктах и овощах, в организмах животных.

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Холера, как и другие острые кишечные инфекции из-за сильной диареи быстро приводят к обезвоживанию организма.
Холера, как и другие острые кишечные инфекции из-за сильной диареи быстро приводят к обезвоживанию организма. / Фото: Depositphotos

Заразиться холерой можно от больного человека или при употреблении зараженной пищи, воды, контакте с больными животными. Симптомы холеры следующие:

  1. длительная диарея (понос), до 10 и больше раз в сутки
  2. мышечные судороги, которые наступают из-за обезвоживания, поскольку организм теряет полезные микроэлементы
  3. холодная кожа, посинение губ, западание глаз, снижение температуры тела
  4. резкая слабость, одышка.

При таких симптомах самолечение недопустимо, нужно срочно обратиться в больницу! Поскольку если не начать лечение вовремя, то в течение 2-3 дней у человека может развиться кома, и он рискует умереть.

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Как не заразиться холерой – меры профилактики

Обязательно кипятите воду, при кипячении холерный вибрион погибает в течение минуты. Самое важное также – соблюдать гигиену, тщательно мыть руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета. Старайтесь не есть некачественную пищу, особенно сомнительного производства или с явными признаками порчи.

Обязательно нужно мыть руки, а также овощи и фрукты перед употреблением, чтобы не подцепить кишечную инфекцию
Обязательно нужно мыть руки, а также овощи и фрукты перед употреблением, чтобы не подцепить кишечную инфекцию / Фото: Сегодня

По возможности старайтесь использовать специальные средства (таблетки) для обеззараживания воды перед ее кипячением, если в вашем регионе проблемы с водоснабжением. Обязательно нужно мыть овощи и фрукты перед употреблением. Если есть сомнения в качестве воды, то вообще не употреблять фрукты и овощи без термической обработки.

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Также мы писали про гепатит у детей – как распознать новую инфекцию и избежать заражения желтухой.

Также читайте, чем вредна или полезна, соль и как ее заменить, 3 альтернативных продукта.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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