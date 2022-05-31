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Хвороби брудних рук – як захиститися від холери під час війни

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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31 травня, 07:00
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Ризик підчепити кишкову інфекцію, коли погіршуються умови життя, різко зростає. Холера якраз одна з таких хвороб: як себе захистити – у матеріалі
Щоб захиститися від холери та інших хвороб брудних рук під час війни, не пийте сиру воду та дотримуйтесь гігієни
Щоб захиститися від холери та інших хвороб брудних рук під час війни, не пийте сиру воду та дотримуйтесь гігієни

Наближається літо, з ним і спека, а в умовах війни через постійні бої температура повітря і так підвищена. До того ж війна з Росією призвела до погіршення санітарних умов, у багатьох містах почалися перебої із чистою водою. Все це підвищує ризики захворіти на холеру – як цього уникнути, розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

Чим небезпечна холера: ознаки інфекції

Холера – одна з гострих кишкових інфекцій, які через сильну діарею швидко призводять до зневоднення організму. Холерний вібріон дуже живучий, бактерія може тижнями жити у воді, прісній та солоній. А також на продуктах, фруктах та овочах, в організмах тварин.

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Холера, як і інші гострі кишкові інфекції через сильну діарею швидко призводять до зневоднення організму.
Холера, як і інші гострі кишкові інфекції через сильну діарею швидко призводять до зневоднення організму.

Заразитися холерою можна від хворої людини або при вживанні зараженої їжі, води, контакту з хворими тваринами. Симптоми холери наступні:

  1. тривала діарея (пронос), до 10 і більше разів на добу
  2. м'язові судоми, які наступають через зневоднення, оскільки організм втрачає корисні мікроелементи
  3. холодна шкіра, посинення губ, западання очей, зниження температури тіла
  4. різка слабкість, задишка.

За таких симптомів самолікування неприпустимо, потрібно терміново звернутися до лікарні! Бо якщо не розпочати лікування вчасно, то протягом 2-3 днів у людини може розвинутися кома, і він ризикує померти .

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Як не заразитися холерою – заходи профілактики

Обов'язково кип'ятіть воду, при кип'ятінні холерний вібріон гине протягом хвилини. Найважливіше також – дотримуватися гігієни, ретельно мити руки перед тим, як брати або готувати їжу, після відвідування туалету. Намагайтеся не їсти неякісну їжу, особливо сумнівного виробництва або з явними ознаками псування.

Обов'язково потрібно мити руки, а також овочі та фрукти перед вживанням, щоб не підчепити кишкову інфекцію.
Обов'язково потрібно мити руки, а також овочі та фрукти перед вживанням, щоб не підчепити кишкову інфекцію. / Фото: Сьогодні

По можливості намагайтеся використовувати спеціальні засоби (таблетки) для знезараження води перед кип'ятінням, якщо у вашому регіоні проблеми з водопостачанням. Обов'язково потрібно мити овочі та фрукти перед вживанням. Якщо є сумніви щодо якості води, то взагалі карще не вживати фрукти та овочі без термічної обробки.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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