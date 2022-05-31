Хвороби брудних рук – як захиститися від холери під час війни

Наближається літо, з ним і спека, а в умовах війни через постійні бої температура повітря і так підвищена. До того ж війна з Росією призвела до погіршення санітарних умов, у багатьох містах почалися перебої із чистою водою. Все це підвищує ризики захворіти на холеру – як цього уникнути, розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.
Чим небезпечна холера: ознаки інфекції
Холера – одна з гострих кишкових інфекцій, які через сильну діарею швидко призводять до зневоднення організму. Холерний вібріон дуже живучий, бактерія може тижнями жити у воді, прісній та солоній. А також на продуктах, фруктах та овочах, в організмах тварин.
Заразитися холерою можна від хворої людини або при вживанні зараженої їжі, води, контакту з хворими тваринами. Симптоми холери наступні:
- тривала діарея (пронос), до 10 і більше разів на добу
- м'язові судоми, які наступають через зневоднення, оскільки організм втрачає корисні мікроелементи
- холодна шкіра, посинення губ, западання очей, зниження температури тіла
- різка слабкість, задишка.
За таких симптомів самолікування неприпустимо, потрібно терміново звернутися до лікарні! Бо якщо не розпочати лікування вчасно, то протягом 2-3 днів у людини може розвинутися кома, і він ризикує померти .
Як не заразитися холерою – заходи профілактики
Обов'язково кип'ятіть воду, при кип'ятінні холерний вібріон гине протягом хвилини. Найважливіше також – дотримуватися гігієни, ретельно мити руки перед тим, як брати або готувати їжу, після відвідування туалету. Намагайтеся не їсти неякісну їжу, особливо сумнівного виробництва або з явними ознаками псування.
По можливості намагайтеся використовувати спеціальні засоби (таблетки) для знезараження води перед кип'ятінням, якщо у вашому регіоні проблеми з водопостачанням. Обов'язково потрібно мити овочі та фрукти перед вживанням. Якщо є сумніви щодо якості води, то взагалі карще не вживати фрукти та овочі без термічної обробки.
Також ми писали про гепатит у дітей – як розпізнати нову інфекцію та уникнути зараження жовтяницею.
Також читайте, чим шкідлива чи корисна, сіль та як її замінити, 3 альтернативні продукти.