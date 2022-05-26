Соль – чем вредна или полезна и как ее заменить, 3 альтернативных продукта

Соль возбуждает аппетит и вызывает зависимость, а еще способствует развитию гипертонии. В каких продуктах "прячется" соль и как снизить ее употребление – в материале

Соль вредна, если есть ее больше 5 грамм в день, а заменить ее можно специями и другими продуктами / Фото: unsplash.com, freepik.com

В Украине начался дефицит соли, но отсутствие ее в вашем рационе не навредит здоровью, а как раз наоборот. Почему соль вредна, сколько можно ее есть вдень и чем вообще заменить соль – разбираемся с экспертами.

Почему соль не полезна – сколько ее можно есть в день

Соль, которой мы привыкли солить пищу, для многих из нас – основной источник натрия. В то же время большинство людей потребляют слишком много соли: в среднем 9–12 грамм в день (а норма – не более 5 грамм в день), это вдвое больше рекомендованного максимального уровня потребления.

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Соль способствует задержке жидкости в организме, что приводит к ожирению / Фото: freepik.com

В итоге риски развития гипертонии и других заболеваний сердца и сосудов резко увеличиваются, к тому же соль способствует задержке жидкости в организме, что приводит к ожирению. Это повышает нагрузку на сердце и почки.

К тому же так называемая скрытая соль содержится еще в хлебобулочных изделиях, крупах, готовых мясных (колбаса, сосиски) и молочных продуктах. Содержится соль в майонезах, кетчупах, консервах и других продуктах переработки, которые сами по себе не полезны.

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Сокращение соли в рационе снижает артериальное давление и улучшает состояние при других хронических болезнях / Фото: unsplash.com

Поэтому мировое медицинское сообщество , то есть государства-члены ВОЗ договорились к 2025 г. уменьшить глобальное потребление соли населением на 30%. Ведь сокращение ее в рационе снижает артериальное давление и улучшает состояние при других хронических болезнях. Но как это сделать?

Чем заменить соль и существует ли полезная?

Важно не только класть меньше соли в блюда, но и снизить потребление продуктов с уже добавленной солью. Тот же майонез можно приготовить дома, не кладя в него соль. Или запечь в духовке кусок несоленого мяса, отказавшись от колбасы или сосисок. Так, технолог и повар mama_kuhar.ua предлагает заменить соль:

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Соевым соусом – это продукт брожения соевых бобов. Он содержит множество аминокислот, витаминов и минералов. Можем добавлять в салат, в тушеные блюда. Но не нужно увлекаться, соевый соус – известный аллерген:10-15 мл в сутки – норма. Специями, в составе которых есть соль. Сейчас на полках магазинов достаточно многокомпонентных приправ, которые можно применить. Чесноком, сушеными овощами, поскольку в процессе извлечения влаги из овощей они становятся более солеными. Хороши в таком случае сельдерей, морковь, помидоры, перец.

Если вы совсем не можете без соли, то старайтесь выбирать морскую, с содержанием минералов или йодированную / Фото: freepik.com

Высушить овощи можно в духовке: смажьте их маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Но возникает вполне логичный вопрос по консервированию домашних продуктов на зиму. Но можно спокойно обойтись без соли, другой вопрос, что мы привыкли к соли и такая консервация покажется менее вкусной. Зато более полезней будет точно.

Если вы совсем не моете обойтись без соли, то старайтесь выбирать морскую, с содержанием минералов или йодированную. Но даже полезную соль нужно тоже употреблять умеренно. Правильное потребления соли поможет поддержать водно-солевой баланс и обеспечит жизненными силами.

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