Гепатит у детей – как распознать новую инфекцию и избежать заражения желтухой

Острый гепатит (желтуха), который протекает более тяжело, чем другие типы этого вирусного заболевания, обнаружен в ряде стран мира. ВОЗ сообщает, что больше всего таких случаев отмечено в Велкобритании и Северной Ирландии.
Хоть данный тип гепатита протекает тяжелее, в целом инфекция хорошо поддается лечению, успокаивает МОЗ Украины. Но особенно внимательным нужно быть родителям малышей в возрасте до 5 лет: данный тип вируса вызывает острую печеночную недостаточность. Основные симптомы гепатита, в том числе и нового вируса:
- темный (пивной) цвет мочи
- светлый цвет кала
- кожный зуд
- желтуха (пожелтение кожных покровов и склер глаз, то есть белков глазных яблок)
- боли в животе
- потеря аппетита
- повышение температуры тела.
При таких симптомах нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Профилактика любой инфекционной болезни, в том числе гепатитов – это тщательное соблюдение общей и личной гигиены, также есть вакцинация против штаммов гепатита В.
Если кто-то из знакомых или близких жалуется на вышеперечисленные симптомы, то старайтесь временно с ними близко не контактировать и попросите обратиться к врачу.
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