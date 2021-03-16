Почти без ограничений: для украинцев открывается популярный курорт

Ограничения для путешественников сняли после проведения массовой вакцинации

С 25 марта 2021 года для туристов со всего мира (за исключением Южной Африки) открываются Сейшелы – популярный островной курорт в Индийском океане. Об этом сообщается на странице министерства здравоохранения Сейшельских Островов в Facebook.

Для путешественников уберут почти все требования, кроме ПЦР-теста на коронавирус, который необходимо пройти за 72 часа до вылета. Также необходимо соблюдать стандартные правила – носить маску, дезинфицировать руки и не забывать о социальной дистанции.

Сейшелы открываются для туристов без карантина

Фото: Unsplash

Сообщается, что ограничения для путешественников сняли после проведения успешной массовой вакцинации.

"Правительство сделало все, чтобы обезопасить населения. Сейчас мы подошли к той точке, когда можно открыть границы, чтобы восстановить экономику", – заявил Сильвестр Радегонд, министр внутренних дел и туризма.

Как долететь на Сейшелы из Украины

Из Киева на Сейшелы с пересадкой в Дохе можно улететь с авиакомпанией Qatar Airways. Время между рейсами: четыре часа по пути на острова и три часа в обратном направлении.

Общая продолжительность перелетов в одну сторону – 13-14 часов. На данный момент авиакомпания позволяет без штрафа изменять дату вылета или возвращать билеты.

C мая 2021 года на Сейшелы можно будет попасть еще одним путем – рейсами Turkish Airlines через Стамбул. Вылеты возможны как из Киева, так и Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда украинцы смогут поехать в отпуск этим летом. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle сообщали, какой спецпаспорт позволит путешествовать по Европе в 2021 году.

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