Какой спецпаспорт позволит путешествовать по Европе в 2021 году

С помощью QR-кода можно просмотреть данные о владельце и дату получения вакцины

В 2020 году украинцы чаще всего летали отдыхать в Турцию, Египет или в Эмираты. Эти страны принимали туристов при наличии отрицательного ПЦР-теста. В 2021 году есть надежда, что свои границы откроют страны Евросоюза, однако пускать туристов будут при наличии так называемого "Ковидного паспорта". Кто может получить такой паспорт, сколько он будет стоить, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов и врач Борис Брыль в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Путешествия в 2021 году Фото: Getty Images

Сначала COVID-19 внес новые правила пребывания в общественных местах, затем – заставил на время забыть о путешествиях, а теперь – принес новые документы. В странах, где уже началась массовая вакцинация, людям выдают так называемый "Ковидний паспорт". Один из таких получил врач из Израиля. Мужчина признается – "Ковидний паспорт" оформил проще и быстрее, чем обычный внутренний или заграничный. Надо только сделать прививки и пройти вакцинацию. Паспорт выдается бесплатно, сразу в электронном виде. С помощью QR-кода можно просмотреть данные о владельце и дату получения вакцины. Выдают такой документ пока только на полгода.

"Вернувшись в Израиль, я смогу не сидеть на карантине в течение 10 дней, – комментирует врач Борис Брыль. – Спустя некоторое время страны подпишут определенное соглашение, по которому люди, которые сделали вакцинацию, смогут путешествовать, летать, не сидя на карантине".

В Израиле вакцину, а с ней и паспорт получили уже 30% граждан. Вскоре такие паспорта начнут выдавать в Дании и Польше. Венгрия вводит свой паспорт в виде мобильного приложения.

"В мире существуют международные свидетельства о вакцинации, они использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки. Едя в другую страну, люди получали соответствующие документы. Я не исключаю, что может быть что-то подобное и сейчас", – прокомментировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в программе "Ранок з Україною".

Сейчас в мире оформления паспорта – процедура не обязательная, но, если человек желает путешествовать и не сидеть на карантине – необходима. Но пока европейцы и жители других стран планируют будущие отпуска, украинцы не спешат бронировать билеты на отдых, потому что боятся изменений.

Если же вы хотите спланировать свой отпуск прямо сейчас – туроператоры предлагают путевки в Турцию по цене от 350 долларов с человека. Путешествие в Египет будет стоить от трехсот двадцати долларов – тоже за одного. С марта открыть границы обещают на Кипре, цена путевки стартует от четырех сотен за человека. Ждут туристов и элитные курорты, но и цены здесь выше. Мальдивы и Доминиканка – не менее тысячи долларов за путевку. Также популярным направлением сейчас является Занзибар – за отдых там придется заплатить от семисот долларов с человека.

Ковидний паспорт: что это такое – смотрите видео:

Ранее сообщалось, что украинцев будут вакцинировать в пять этапов – кто и когда получит прививку.

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