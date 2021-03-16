Майже без обмежень: для українців відкривається популярний курорт

Обмеження для мандрівників зняли після проведення масової вакцинації

З 25 березня 2021 року для туристів з усього світу (за винятком Південної Африки) відкриваються Сейшели – популярний острівний курорт в Індійському океані. Про це повідомляється на сторінці міністерства охорони здоров'я Сейшельських островів у Facebook.

Для мандрівників скасують майже всі вимоги, крім ПЛР-тесту на коронавірус, який необхідно пройти за 72 години до вильоту. Також необхідно дотримуватися стандартних правил – носити маску, дезінфікувати руки і не забувати про соціальну дистанцію.

Сейшели відкриваються для туристів без карантину

Фото: Unsplash

Повідомляється, що обмеження для мандрівників зняли після проведення успішної масової вакцинації.

"Уряд зробив усе заради безпеки населення. Зараз ми підійшли до тієї точки, коли можна відкрити кордони, щоб відновити економіку", – заявив Сильвестр Радегонд, міністр внутрішніх справ і туризму.

Як долетіти на Сейшели з України

З Києва на Сейшели з пересадкою у Досі можна полетіти з авіакомпанією Qatar Airways. Очікування між рейсами: чотири години дорогою на острови і три години – у зворотному напрямку.

Загальна тривалість перельотів в один бік – 13-14 годин. Нині авіакомпанія дозволяє без штрафу змінювати дату вильоту або повернути квитки.

З травня 2021 року на Сейшели можна буде потрапити ще одним шляхом – рейсами Turkish Airlines через Стамбул. Вильоти будуть з Києва, Львова, Одеси, Херсона, Запоріжжя і Харкова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди українці зможуть поїхати у відпустку цього літа. До того ж Сьогодні.Lifestyle повідомляли, який спецпаспорт дозволить подорожувати Європою у 2021 році.

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