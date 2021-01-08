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Можно ли кататься на лыжах в локдаун: как изменилась работа горнолыжных курортов

Сегодня, 12:26

Лыжный сезон в Драгобрате начался совсем недавно

Из-за сильных снегопадов, спасатели предупреждают об опасности схода лавин в горах на Франковщине. Поэтому тем, кто катается в районе Чорногиского хребта, советуют быть особенно осторожными. Зато в соседней, Закарпатской области на курорте Драгобрат снегу радуются, ведь его ждали с начала ноября. Как будут работать украинские горнолыжные курорты в условиях локдауна – далее в материале.

Сюжет Павлины Василенко, Кирилла Иванова и Олега Иваненко
Видео: Сегодня

Лыжный сезон в Драгобрате: чего ждать туристам

Дорога на Драгобрат начинается в Ясинях возле подножия горы. Обычно туристы собираются здесь, потом пересаживаются на автомобили с высокой проходимостью, которые и везут их вверх. Дорога занимает полчаса.

Лыжный сезон в Драгобрате начался недавно, хотя на первых гостей ждали еще в середине декабря. По словам владельца туристической усадьбы Яремы Борисяка, последние 2 года зима приходит с опозданием.

Видимость на горе около 30 метров, но это не туман. Это таким образом облако перекатывается через так называемую Перемычку на Драгобрате. Высота составляет 1554 метра. Именно здесь туристы сходят с подъемника и едут вниз или заходят погреться глинтвейном в самое высокогорное кафе Украины.

Драгобрат
Драгобрат
Фото: Андрей Великолепный / google.com/maps

Как будут работать горнолыжные курорты во время локдауна

Горнолыжным курортам во время усиленного карантина работать разрешили, но с ограничениями.

Рестораны с 8 по 24 января закрывают даже в гостиницах. Хотя сами отели и гостевые дома работают. На рождественский период они все заполнены.

По словам руководителя отеля Юлии Аврашко, своим гостям, которые у них будут жить, питание предоставят. А вот гостей с улицы принимать не будут, только еда на вынес.

Этой зимой владельцы некоторых отелей и подъемников скинулись и арендовали снежную пушку. Запускать ее планируют, когда естественного снега не будет.

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Источник: Сегодня
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