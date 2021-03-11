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Не только Турция и Египет: куда украинцы смогут поехать в отпуск этим летом

Сегодня, 12:50

Самый бюджетный и самый популярный среди украинцев отдых – Турция

Коронавирус повлиял на возможности украинцев путешествовать, но варианты для отпуска все же есть. Куда же можно уже бронировать путевки и сколько они будут стоить – далее в материале.

Сюжет Дарьи Труновой и Алексея Грибського
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Грузия открыла границы для туристов

Пустынно выглядит главная пешеходная улица Тбилиси. Здесь обычно сотни туристов пьют вино и едят горячий шашлык и хачапури. Но сейчас улицы пустые. Местные надеются, что украинцы таки поедут в Грузию, для этого с 1 марта открыли для нас границу. Но пустят только при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Пока туристов больше не стало, но на лето уже бронируют туры. По словам жительницы Тбилиси Дарьи Холодилиной, люди осторожничают, но тем не менее у нее уже есть пара заявок на туры – один из Украины.

"Уже когда приблизится лето, когда люди поймут, как что работает. Думаю будет намного больше людей приезжать. Гостиницы уже бронируют на лето", – говорит житель Тбилиси Звиад Келенджеридзе.

Кипр не готов принимать украинцев

Границы Кипра все так же закрыты для Украины
Границы Кипра все так же закрыты для Украины
Фото: Depositphotos

С началом весны для нас должен был открыть границы Кипр, но передумал из-за высокой заболеваемости коронавирусом в Украине. А вот Турцию и Египет это не пугает. Они встречают украинских туристов и сейчас, но с ПЦР-тестами.

Во сколько обойдется отпуск украинцам летом

Самый бюджетный и самый популярный среди украинцев отдых – Турция. Там за неделю отдыха в трехзвездочном отеле отдадите от 15 тысяч гривен на двоих. Немного дороже будут Египет и Албания. Там цены стартуют от 18 тысяч гривен. А вот отдых на побережье Адриатического моря в Черногории станет в 27 тысяч гривен на двоих за неделю. Но цены в этом году не подскочили, уверяют туроператоры.

"Цены плюс минус такие же. Просто сейчас практически нет горящих предложений, типа Турция по 150 евро", – рассказывает туристический оператор Елена Бойко.

Отдых в Украине: куда ехать

Немало желающих отдохнуть и в Украине. Дома – дешевле. По словам туроператора, стали пользоваться популярностью наши украинские маршруты. Однодневные из Киева, на несколько дней, чтоб подняться на Говерлу. И санатории Украины тоже стали популярными в сегменте лечебных туров.

Ожидаются туристы и на майские праздники. Прогнозируют, что популярными будут гастро- и цветочные туры.

"Если речь идет о весне – будут интересными Карпаты. Цветочные туры, они каждый год набирают популярность. Будут интересными термальные и исторические места", – рассказывает краевед Игорь Губилит.

Карпаты
Карпаты
Фото: Depositphotos

Но не только украинцы, но и европейцы больше путешествуют по Украине, говорит председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив: "Люди, гостеприимность. Это является нашей особенностью. О ней стоит говорить. Второе – гастрономия, кухня. Кухней украинской очень сильно увлекаются".

Планировать путешествия на ближайший месяц в Западную Украину туроператоры не рекомендуют, а вот за границу говорят – пора, потому изрядно сэкономите.

Ранее мы сообщали, какой спецпаспорт позволит путешествовать по Европе в 2021 году.

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Источник: Сегодня
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