5 крутих ідей для подорожі по Україні на 8 Березня

Незвичайні варіанти для поїздки на вікенд

Тільки ми відсвяткували низку зимових свят, як гряде новий – 8 Березня – день, який із дитинства нагадує про щось приємне. А в цьому році ще й бонус – дата припадає на понеділок, так що у вас буде цілих три вихідних, щоб влаштувати собі крутий святковий вікенд.

Коли звичне місто набридає і з'являється бажання побачити незвідані, красиві місця, саме час віддатися духу пригод. Тому сьогодні ми ділимося п'ятьма незвичайними варіантами, куди поїхати на 8 Березня в Україні.

Відправляйтеся на термальні курорти

Такий варіант підійде тим, хто хоче розслабитися, перезавантажитися і відпочити з комфортом. В Україні є кілька крутих термальних джерел, які нічим не гірші за європейські. Звісно ж, очолюють рейтинг закарпатські джерела, тому ви також зможете насолодитися чистим повітрям, неприборканою природою і зачаровують видами.

Наприклад, на курорті "Термальні води Косино", який знаходяться недалеко від кордону з Угорщиною, в вашому розпорядженні будуть три термальних басейну (температура в них досягає +40...+42 градусів Цельсія), сауни, басейн із прісною водою і навіть консультації лікарів.

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Воістину унікальний термальний курорт знаходиться в Береговому. Тут ви зможете відвідати відразу кілька термальних комплексів: "Закарпаття" (розмір відкритого термального басейну понад 50 метрів) і "Жайворонок" (із закритими і відкритими басейнами). Крім купань, вам сподобається і саме місто – Берегове дуже затишне і тихе містечко.

Подивіться античний і незвичайний південь

Біля Одеси є дуже багато цікавих і красивих локацій, які вас точно здивують. Так що якщо ви їдете в Одесу, рекомендуємо подивитися на одне з цих місць. Почнемо з Білгород-Дністровського – міста, яке з'явилося ще в 6-му столітті до нашої ери. Головна визначна пам'ятка – Аккерманська фортеця, яка входить у число найбільших в Європі. Але якщо це вас не вражає, просто уявіть, що фортецю заклав золотоординський хан Берке ще в 13-му столітті.

Тут можна гуляти годинами і зробити сотні фото, а для любителів "вражень" – відвідати зал зі знаряддями для тортур. На території фортеці також є античне місто Тіра, в якому збереглися залишки міських стін, кварталів та структури міста 4-го століття до нашої ери.

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Чуть-чуть далі від Одеси, в східному напрямку можна подивитися на не менш чарівливу локацію – Кінбурнську косу. Ви могли не раз чути або бачити на фото цей півострів, який знаходиться між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем. І хоча влітку переваг відвідування коси більше, взимку тут можна насолодитися туманними пейзажами і зробити гарні знімки.

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Ще одна локація – національний парк "Олешківські піски". Це єдина піщана пустеля в Європі, яка з легкістю замінить Сахару, якщо ви не встигли взяти тур в Африку, або перенесе вас в фільм "Божевільний Макс". В цей маршрут ви також можете включити місто Скадовськ і острів Джарилгач.

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Відвідайте замки Закарпаття

У наш топ фаворитів потрапили три. Замок Шенборнів знаходиться недалеко від Мукачева, де теж, до речі, є свій замок. Це витончений і дуже "фотогенічний" замок, який побудували не так давно – в кінці 19-го століття.

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Замок Паланок – середньовічна фортеця в місті Мукачеве, висота якої сягає 68 метрів. Він знаходиться майже в центрі міста, що дуже зручно.

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Підгорецький замок, який знаходиться у Львівській області, називають українським Версалем. Можна поїхати на екскурсію, а можна – і самим на авто.

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Відкрийте старовинні місця Поділля

Кам'янець-Подільська фортеця входить у число кращих замків України, а й саме місто, Кам'янець-Подільський, вас приємно порадує. Тут ви поринете в старовинну і романтичну атмосферу, але також зможете відпочити в комфортному готелі або апартаментах і смачно поїсти. Крім того, в одній поїздці ви легко зможете об'єднати кілька локацій.

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Після Кам'янця-Подільського вирушайте в Бакоту. Маленький рай розташований на Дністрі, на території Національного природного парку "Подільські Товтри", про який все ще мало хто знає. Бакота – затоплене село на Поділлі. Півстоліття тому сотні сімей покинули тут свої будинки і господарства. Нині це водосховище завдовжки в 200 кілометрів. Місце відоме своїми неймовірними краєвидами і тишею.

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У 27 кілометрах від Кам'янця-Подільського ви відкриєте для себе ще одну старовинну локацію – Хотинську фортецю. Споруда по-справжньому гігантська, так що ви непомітно для себе "зависнете" тут на пару годин.

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Відправляйтеся в подорож по палацах Чернігівщини

Затишна і красива Чернігівська область ідеально підійде для поїздки на вихідні, особливо, якщо ви не хочете далеко їхати. У 185 кілометрах від міста знаходиться палац Галаганів – величний комплекс, який моментально перенесе вас у сюжет улюбленого роману.

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Також ви можете заїхати в Батуринську фортецю – з кінця 17-го і до початку 18-го століття фортеця була резиденцією українських гетьманів. Сама споруда має вражаючий вигляд.

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Також недалеко від Чернігова є садиба в Качанівці на мальовничому березі річки Смош і відмінна локація для фото – палац Румянова-Задунайського, який знаходиться в трьох годинах їзди від Києва.

Нагадаємо, раніше ми ділилися крутими ідеями подарунків для коханих жінок на 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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