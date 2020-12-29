Что ждет украинцев во время путешествий на праздники: отдых во время пандемии

Каждая страна установила свои правила въезда, которые любителям зимних путешествий надо знать

Каждый год на новогодние и рождественские праздники украинцы с радостью отправляются в теплые страны. Но в этом году правила путешествий изменились в связи с пандемией.

Подробнее о нововведениях для путешествующих во время пандемии коронавируса рассказали в сюжете "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

Например, в Турцию теперь без ПЦР теста не попасть. При этом, тест должен быть сделан за 72 часа до вылета. Чтобы попасть на Мальдивы, также требуется негативный тест, но помимо этого необходимо заполнить медицинскую декларацию.

А вот условия отдыха в Таиланде еще более серьезные – по приезду в страну путешественников ждет 14 дней самоизоляции. Впрочем, в некоторых государствах действует одновременно несколько правил, в зависимости от региона. Например, в ОАЭ в Абу-Даби понадобится ПЦР, сделанный за последние 96 часов, и повторное тестирование, непосредственно в аэропорту по прилету. Тогда как в Дубаи нужно надевать на руку электронный браслет, чтобы следить за тем, как вы соблюдаете 14-дневную самоизоляцию.

Сюжет Оксаны Котовой Видео: Сегодня

Для любителей отдыха в горах, стоит быть в курсе недавнего скандала на Буковели. Подрядчик обустраивал стрельбище для спортсменов, а не смонтировал стены, которая защищала бы зону канатной дороги.

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