Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана и Мальдивы: во сколько обойдется Новый год на море
Какое направление самое дешевое, а какое – самое дорогое
До нового года осталось совсем немного, но на этот раз он будет кардинально отличаться от предыдущих, поскольку пройдет в условиях карантина и пандемии. Однако украинцы все равно не собираются сидеть дома. Куда планируют лететь, какие направления самые популярные и во сколько обойдется такой отдых – далее в материале.
Пальму первенства среди всех туристических направлений уверенно удерживает Египет. Секрет успеха – в стоимости путевки. Это самая дешевая новогоднее предложение – от 10 тысяч гривен за двоих на неделю.
- 3 звезды – 10 000 грн за 2 человека на 7 дней.
- 4 звезды – 12 000 грн за 2 человека на 7 дней
- 5 звезд – 15000 грн за 2 человека на 7 дней
"Кто едет исключительно за морем, за бесплатным алкоголем, за пляжным отдыхом, тогда Египет. Это бюджетный вариант, это все включено, это супер море", – комментирует директор сети турагентств Олег Кулик.
Однако, чтобы попасть в Египет, украинцы должны сдать ПЦР тест на коронавирус. А это еще плюс 2000 гривен.
Его можно сделать как в Украине – за 72 часа до даты прилетел в Египет, так и по прилету в Египет.
Не менее популярная среди путешественников Турция. Однако в новогодние праздники там будет прохладнее. Зато никаких тестов Турция не требует.
- 3 звезды – 15 000 грн за 2 человека на 7 дней
- 4 звезды – 18 000 грн за 2 человека на 7 дней
- 5 звезд – 21000 грн за 2 человека на 7 дней
"Для пляжной Турции сейчас уже довольно прохладно, тем не менее очень большое количество людей летят на анаталийское побережье. Есть много отелей хорошего уровня, где можно прекрасно отдохнуть. В первую очередь это СПА и просто отдых", – говорит Олег Кулик.
В Объединенных Арабских Эмиратах местные курорты дороже. Еще и ПЦР-тест необходимо сдавать, а это плюс 2000 гривен за двоих.
- 3 звезды – 20 000 грн за 2 человека на 7 дней
- 4 звезды – 30 000 грн за 2 человека на 7 дней
- 5 звезд – 40000 грн за 2 человека на 7 дней
По словам эксперта, кто хочет отдохнуть с какой то экскурсионной программой, съездить на шопинг, побывать в каких то шикарных отелях, то Эмираты подходят для этих целей идеально.
Также для украинцев открыта Доминикана. Тестов там не просят, но путевка все равно будет значительно дороже. От пятидесяти тысяч гривен за неделю на двоих. А поехать на Мальдивы стоит около ста тысяч гривен за двоих.
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