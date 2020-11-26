Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана и Мальдивы: во сколько обойдется Новый год на море

Какое направление самое дешевое, а какое – самое дорогое

До нового года осталось совсем немного, но на этот раз он будет кардинально отличаться от предыдущих, поскольку пройдет в условиях карантина и пандемии. Однако украинцы все равно не собираются сидеть дома. Куда планируют лететь, какие направления самые популярные и во сколько обойдется такой отдых – далее в материале.





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Самый дешевый отдых в Египте

Пальму первенства среди всех туристических направлений уверенно удерживает Египет. Секрет успеха – в стоимости путевки. Это самая дешевая новогоднее предложение – от 10 тысяч гривен за двоих на неделю.

3 звезды – 10 000 грн за 2 человека на 7 дней.

4 звезды – 12 000 грн за 2 человека на 7 дней

5 звезд – 15000 грн за 2 человека на 7 дней

"Кто едет исключительно за морем, за бесплатным алкоголем, за пляжным отдыхом, тогда Египет. Это бюджетный вариант, это все включено, это супер море", – комментирует директор сети турагентств Олег Кулик.

Фото: Unsplash

Однако, чтобы попасть в Египет, украинцы должны сдать ПЦР тест на коронавирус. А это еще плюс 2000 гривен.

Его можно сделать как в Украине – за 72 часа до даты прилетел в Египет, так и по прилету в Египет.

Популярная Турция

Не менее популярная среди путешественников Турция. Однако в новогодние праздники там будет прохладнее. Зато никаких тестов Турция не требует.

3 звезды – 15 000 грн за 2 человека на 7 дней

4 звезды – 18 000 грн за 2 человека на 7 дней

5 звезд – 21000 грн за 2 человека на 7 дней

Отдых в Турции зимой-2020 Фото: Depositphotos

"Для пляжной Турции сейчас уже довольно прохладно, тем не менее очень большое количество людей летят на анаталийское побережье. Есть много отелей хорошего уровня, где можно прекрасно отдохнуть. В первую очередь это СПА и просто отдых", – говорит Олег Кулик.

Тройку любимчиков среди украинцев замыкают ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах местные курорты дороже. Еще и ПЦР-тест необходимо сдавать, а это плюс 2000 гривен за двоих.

3 звезды – 20 000 грн за 2 человека на 7 дней

4 звезды – 30 000 грн за 2 человека на 7 дней

5 звезд – 40000 грн за 2 человека на 7 дней

Шарджа: отели на первой линии Фото: Сегодня

По словам эксперта, кто хочет отдохнуть с какой то экскурсионной программой, съездить на шопинг, побывать в каких то шикарных отелях, то Эмираты подходят для этих целей идеально.

Дорогая Доминикана и Мальдивы

Мальдивы

Также для украинцев открыта Доминикана. Тестов там не просят, но путевка все равно будет значительно дороже. От пятидесяти тысяч гривен за неделю на двоих. А поехать на Мальдивы стоит около ста тысяч гривен за двоих.

Ранее мы выясняли, во сколько обойдется отдых в Карпатах на Новый год 2021.

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