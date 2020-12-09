Путешествия во время пандемии: что делать, если заболел COVID-19 за границей

Украинцам предлагают новые продукты страхования, включающие бесплатное лечение коронавируса

Тема туризма в условиях пандемии – довольно популярная. Интересные варианты есть, но безопасны ли они и какие гарантии получают туристы – вопрос. Какие риски могут ожидать украинцев на отдыхе и как от них уберечься, рассказали в "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Григорий Герман и Мария Мельник.

Путешествия во время пандемии: какие есть риски

Море, солнце, пляж... В связи с пандемией в мире туроператоры в основном снизили стоимость туров по наиболее популярным направлениям. И утверждают, что путешествовать безопасно.

Туры в Египет Фото: Unsplash

"Серьезное внимание уделяют именно безопасности и санитарии туристов, потому что страны заинтересованы в туризме, заинтересованы в доходах и делают все возможное, – поделился председатель всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха. – В большинстве стран, которые принимают наших туристов, я имею в виду страны массового туризма, такие как Египет, Турция, существует государственная программа, она обеспечивает туристов бесплатным лечением COVID-19".

Но карантин и лечение может длиться больше, чем сам тур. Если вы сэкономили на страховке, придется самостоятельно оплатить дополнительные дни пребывания в стране и билет для возвращения домой. Но почти все страховые компании Украины адаптировались к нынешним реалиям и предлагают новые продукты страхования.

Новые страховки в путешествиях: какие виды есть

"У нас есть три продукта. Программа А, В и С. Программа А – это минимальная программа, которая предусматривает медицинские расходы. Программа В – в два раза дороже программы А, но она дополнительно предусматривает +15 дней после окончания договора страхования пребывания в стационаре, если это необходимо, и возвращения туриста уже за счет страховой компании", – объяснил председатель правления страховой компании Мирослав Бойчин.

Какие есть риски путешествия во время пандемии Фото: Unsplash

Программа С предусматривает компенсации расходов на питание, лечение и проживание, если турист прилетел в страну, такую ​​как Объединенные Арабские Эмираты, и его поместили на обсервацию в отдельный отель возле аэропорта.

Поэтому для беззаботного отдыха нужно еще до путешествия хорошо ознакомиться с пакетом документов, которые предоставил вам турагент. В случае нештатной ситуации уже за границей сохраняйте спокойствие и обратитесь по телефону, который указан на страховом полисе.

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