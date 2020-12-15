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Новый год-2021 в Украине: 7 мест, где вы проведете незабываемые зимние праздники

Сегодня, 15:30

Семь украинских городов, где можно интересно отпраздновать новогодние праздники в 2020 году

Новогодние праздники – самый волшебный период в году. Наши квартиры, дома и целые города на несколько месяцев превращаются в настоящую сказку. Долгожданный праздник Новый год не имеет границ и отмечается в любом уголке мира, а поэтому это время, когда может произойти чудо. Почему бы не провести удлиненные выходные на праздники в путешествии?

Мы знаем несколько удивительных локаций в Украине, среди которых вы точно найдете идеальный вариант для празднования Нового года для себя. Вот семь городов, которые будут выглядеть волшебно зимой.

Куда поехать на Новый год-2021
Куда поехать на Новый год-2021
Фото: Getty Images

Киев

Новый год-2021 в Киеве
Новый год-2021 в Киеве
Фото: instagram.com/antzhelamsky

Признаем, что порой хочется не то, что никуда не ехать, а даже из дому не выходить. Для тех, кого последние месяцы этого года изрядно вымотали, а также для тех, кто ни за что не променяет новогодний антураж столицы на другой город – празднование в Киеве идеальный вариант.

Любителей зимнего волшебства будут ждать три главных локации, где разместятся основные елки столицы – Софийская и Контрактовая площади, а также Арка дружбы народов.

В этом году праздники пройдут без массовых мероприятий и шоу-программ, но для тех, кто хочет по-настоящему повеселиться это не проблема. В Киеве от Арки дружбы народов через велосипедно-пешеходный пост, Аллею художников и до Контрактовой площади протянется новогодний маршрут – это значит, что на каждой локации вас будут ждать различные зоны для отдыха. Ледяная горка, каток, арт-инсталляции, колесо обозрения и многое другое.

Одесса

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Одесса. Где отпраздновать Новый год 2021 в Украине
Фото:grouptravel.ua

Чтобы понять прелесть Одессы в новогодние праздники – в ней нужно просто побывать. Увидеть праздничную Дерибасовскую, прогуляться по Приморскому бульвару, заглянуть в секретные старинные дворики, сделать "инстаграмные" фото на улочке Мастеров, выпить вкусный кофе в винтажной кофейне "Жето", в которой разместилось и кафе, и мини-музей – в Одессе вы проведете незабываемое время на Новый год. Но главная причина отпраздновать Новый год в Одессе – это море! Мало в каких украинских городах жители имеют такую привилегию.

Львов

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Львов. Где отпраздновать Новый год 2021 в Украине
Фото:inlviv.in.ua

В любое время года, по любому поводу, самый популярный вариант "куда поехать" – во Львов. Этот город стал особенным практически для каждого украинца. Красивая архитектура, множество парков, заведений и никогда не спящая Площадь Рынок – каждая поездка во Львов становится незабываемой.

Также мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что несмотря на карантинные ограничения, львовян и гостей города будет ждать традиционная праздничная ярмарка и каток. Конечно же, в центре будет установлена елка – 18-метровое дерево с красочным освещением уже установлено.

А чтобы разнообразить поездку, можно заскочить в несколько замков. Знаменитые замки "Золотой подковы Львовщины" точно подарят вам зимнюю сказку.

Каменец-Подольский

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Каменец-Подольский. Где отпраздновать Новый год 2021 в Украине
Фото:ru.depositphotos.com

Если вы ищете уютный, маленький городок с романтичной атмосферой – вам точно понравится Каменец-Подольский. В любое время года этот город выглядит удивительно, но зимой он выглядит как-то особенно.

Здесь масса красивых локаций для фотосессии и архитектуры с духом старины. Но атмосфера средневековья органично соединяется с современностью – новогодние ярмарки, празднества и множество крутых заведений.

Рекомендуем приехать в Каменец-Подольский за несколько дней до Нового года, чтобы неспешно исследовать город и заехать в живописные места рядом – Бакоту, Хотин и Меджибож.

Черновцы

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Черновцы. Где отпраздновать Новый год 2021 в Украине
Фото:roksolana-tour.com.ua

Если вы хотели встретить Новый год так, как будто вы находитесь в Париже или Вене – необязательно ехать в Европу. Украине повезло с таким замечательным городом, как Черновцы, который объединил украинский колорит и атмосферу европейских городов.

Уютные кафе и рестораны, исторический центр, множество атмосферных улиц и тот самый роскошный Черновицкий университет – зимние Черновцы влюбят вас в себя, даже если вы там были сотни раз. А если вы хотите больше душевности, возле Черновцов есть немало уютных сел, где можно арендовать домик на каникулы и устроить себе сказку в горах.

Ужгород

Ужгород зимой
Ужгород зимой
Фото: instagram.com/uzhhorodgram

Следующий конкурент Львова и Черновцов – это Ужгород. И мы с уверенностью скажем, что одного победителя в этой троице городов нет. Но Ужгород – это и романтика, и незабываемое веселье. Город, в котором можно забыть обо всех событиях уходящего года и окунуться в зимнюю сказку. В Ужгороде звучит и украинская, и английская, и словацкая, и венгерская речь. Ну а местные вина, традиционная закарпатская кухня – после такого отдыха вы не захотите уезжать обратно.

Карпаты

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Карпаты. Где отпраздновать Новый год 2021 в Украине
Фото: depositphotos.com

Если вы тот самый поклонник активного отдыха, любитель экстрима на лыжах и эпичных прыжков на сноубордах, скорее покупайте билеты в Карпаты. Буковель, Драгобрат, Славское, Волосянка, Яремче – ждут вас.

Например, В Буковеле можно отдохнуть как с экстримом (квадроциклы, лыжи, сноуборд и снегоходы), так и более спокойно – прогуливаясь в горах и отдыхая в отеле.

В Яремче можно всей семьей посетить популярный водопад Прубий, отдохнуть в банях, закупиться полезными чаями и украинскими атрибутами на местных рынках.

На Драгобрате вы встретите более демократичные цены и достаточное разнообразие подъемников для катания.

В Славском и Трускавце каждый найдет идеальный вариант отдыха для себя. Это идеальные локации для уединения с природой, экскурсий по окрестностям, например, термальным источникам или озеру Синевир.

Чтобы узнать, во сколько обойдется отдых в Карпатах на Новый год 2021 – читайте тут.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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