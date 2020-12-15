Новый год-2021 в Украине: 7 мест, где вы проведете незабываемые зимние праздники
Семь украинских городов, где можно интересно отпраздновать новогодние праздники в 2020 году
Новогодние праздники – самый волшебный период в году. Наши квартиры, дома и целые города на несколько месяцев превращаются в настоящую сказку. Долгожданный праздник Новый год не имеет границ и отмечается в любом уголке мира, а поэтому это время, когда может произойти чудо. Почему бы не провести удлиненные выходные на праздники в путешествии?
Мы знаем несколько удивительных локаций в Украине, среди которых вы точно найдете идеальный вариант для празднования Нового года для себя. Вот семь городов, которые будут выглядеть волшебно зимой.
Признаем, что порой хочется не то, что никуда не ехать, а даже из дому не выходить. Для тех, кого последние месяцы этого года изрядно вымотали, а также для тех, кто ни за что не променяет новогодний антураж столицы на другой город – празднование в Киеве идеальный вариант.
Любителей зимнего волшебства будут ждать три главных локации, где разместятся основные елки столицы – Софийская и Контрактовая площади, а также Арка дружбы народов.
В этом году праздники пройдут без массовых мероприятий и шоу-программ, но для тех, кто хочет по-настоящему повеселиться это не проблема. В Киеве от Арки дружбы народов через велосипедно-пешеходный пост, Аллею художников и до Контрактовой площади протянется новогодний маршрут – это значит, что на каждой локации вас будут ждать различные зоны для отдыха. Ледяная горка, каток, арт-инсталляции, колесо обозрения и многое другое.
Чтобы понять прелесть Одессы в новогодние праздники – в ней нужно просто побывать. Увидеть праздничную Дерибасовскую, прогуляться по Приморскому бульвару, заглянуть в секретные старинные дворики, сделать "инстаграмные" фото на улочке Мастеров, выпить вкусный кофе в винтажной кофейне "Жето", в которой разместилось и кафе, и мини-музей – в Одессе вы проведете незабываемое время на Новый год. Но главная причина отпраздновать Новый год в Одессе – это море! Мало в каких украинских городах жители имеют такую привилегию.
В любое время года, по любому поводу, самый популярный вариант "куда поехать" – во Львов. Этот город стал особенным практически для каждого украинца. Красивая архитектура, множество парков, заведений и никогда не спящая Площадь Рынок – каждая поездка во Львов становится незабываемой.
Также мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что несмотря на карантинные ограничения, львовян и гостей города будет ждать традиционная праздничная ярмарка и каток. Конечно же, в центре будет установлена елка – 18-метровое дерево с красочным освещением уже установлено.
А чтобы разнообразить поездку, можно заскочить в несколько замков. Знаменитые замки "Золотой подковы Львовщины" точно подарят вам зимнюю сказку.
Если вы ищете уютный, маленький городок с романтичной атмосферой – вам точно понравится Каменец-Подольский. В любое время года этот город выглядит удивительно, но зимой он выглядит как-то особенно.
Здесь масса красивых локаций для фотосессии и архитектуры с духом старины. Но атмосфера средневековья органично соединяется с современностью – новогодние ярмарки, празднества и множество крутых заведений.
Рекомендуем приехать в Каменец-Подольский за несколько дней до Нового года, чтобы неспешно исследовать город и заехать в живописные места рядом – Бакоту, Хотин и Меджибож.
Если вы хотели встретить Новый год так, как будто вы находитесь в Париже или Вене – необязательно ехать в Европу. Украине повезло с таким замечательным городом, как Черновцы, который объединил украинский колорит и атмосферу европейских городов.
Уютные кафе и рестораны, исторический центр, множество атмосферных улиц и тот самый роскошный Черновицкий университет – зимние Черновцы влюбят вас в себя, даже если вы там были сотни раз. А если вы хотите больше душевности, возле Черновцов есть немало уютных сел, где можно арендовать домик на каникулы и устроить себе сказку в горах.
Следующий конкурент Львова и Черновцов – это Ужгород. И мы с уверенностью скажем, что одного победителя в этой троице городов нет. Но Ужгород – это и романтика, и незабываемое веселье. Город, в котором можно забыть обо всех событиях уходящего года и окунуться в зимнюю сказку. В Ужгороде звучит и украинская, и английская, и словацкая, и венгерская речь. Ну а местные вина, традиционная закарпатская кухня – после такого отдыха вы не захотите уезжать обратно.
Если вы тот самый поклонник активного отдыха, любитель экстрима на лыжах и эпичных прыжков на сноубордах, скорее покупайте билеты в Карпаты. Буковель, Драгобрат, Славское, Волосянка, Яремче – ждут вас.
Например, В Буковеле можно отдохнуть как с экстримом (квадроциклы, лыжи, сноуборд и снегоходы), так и более спокойно – прогуливаясь в горах и отдыхая в отеле.
В Яремче можно всей семьей посетить популярный водопад Прубий, отдохнуть в банях, закупиться полезными чаями и украинскими атрибутами на местных рынках.
На Драгобрате вы встретите более демократичные цены и достаточное разнообразие подъемников для катания.
В Славском и Трускавце каждый найдет идеальный вариант отдыха для себя. Это идеальные локации для уединения с природой, экскурсий по окрестностям, например, термальным источникам или озеру Синевир.
Чтобы узнать, во сколько обойдется отдых в Карпатах на Новый год 2021 – читайте тут.
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