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Жизнь в розовом цвете: Jacquemus представили новую праздничную коллекцию (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
1 декабря, 13:00
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Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс презентовал капсулу, которая умиляет и детей, и взрослых
Jacquemus представил праздничную коллекцию в розовых оттенках
Jacquemus представил праздничную коллекцию в розовых оттенках / Фото: Коллаж: Сегодня

Французский бренд Jacquemus выпустил новую коллекцию Pink 2, в которую вошла одежда для детей и взрослых, а также разные предметы интерьера искючительно в оттенках розового цвета. Это еще раз подтверждает, что главный тренд весны 2022 – яркий монохром.

На сайте бренда в категории Pink появились елочные игрушки, пледы с пестрыми принтами, чашки для яиц, игрушечные крабы, напитки на основе каннибаса и электровелосипеды. Также в рамках коллекции показали кардиганы, микросумки, шелковую пижаму, панамы, носки и свитера.

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Новая коллекция Jacquemus
Новая коллекция Jacquemus / Фото: Инстаграм

В кампании участвовали разновозрастные дети, которые позировали в большой одежде на белом фоне. Автором фотосесии стал лондонский фотограф Фуми Гомма.

Автором "розовой" фотосессии стал Фуми Гомма
Автором "розовой" фотосессии стал Фуми Гомма / Фото: Инстаграм

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Снимками также поделился дизайнер Симон Порт Жакмюс в Instagram бренда.

Капсулу Pink 2 уже можно купить
Капсулу Pink 2 уже можно купить / Фото: Инстаграм

Капсула Pink 2 уже доступна к покупке в магазинах Jacquemus и на официальном сайте бренда.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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