Життя у рожевому кольорі: Jacquemus представив нову святкову колекцію (фото)

Французький бренд Jacquemus випустив нову колекцію Pink 2, до якої увійшов одяг для дітей та дорослих, а також різні предмети інтер'єру виключно у відтінках рожевого кольору. Це ще раз підтверджує, що головний тренд весни 2022 – яскравий монохром.
На сайті бренду в категорії Pink з'явилися ялинкові іграшки, пледи зі строкатими принтами, чашки для яєць, іграшкові краби, напої на основі канібасу та електровелосипеди. Також у рамках колекції показали кардигани, мікросумки, шовкову піжаму, панами, шкарпетки та светри.
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У кампанії брали участь різновікові діти, котрі позували у великому одязі на білому тлі. Автором фотосесії став лондонський фотограф Фумі Гома.
Знімками також поділився дизайнер Сімон Порт Жакмюс в Instagram бренду.
Капсула Pink 2 вже доступна до покупки в магазинах Jacquemus та на офіційному сайті бренду.
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