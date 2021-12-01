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Життя у рожевому кольорі: Jacquemus представив нову святкову колекцію (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
1 грудня, 13:00
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Французький дизайнер Сімон Порт Жакмюс презентував капсулу, яка розчулює і дітей, і дорослих
Jacquemus представив святкову колекцію у рожевих відтінках
Jacquemus представив святкову колекцію у рожевих відтінках / Фото: Колаж: Сьогодні

Французький бренд Jacquemus випустив нову колекцію Pink 2, до якої увійшов одяг для дітей та дорослих, а також різні предмети інтер'єру виключно у відтінках рожевого кольору. Це ще раз підтверджує, що головний тренд весни 2022 – яскравий монохром.

На сайті бренду в категорії Pink з'явилися ялинкові іграшки, пледи зі строкатими принтами, чашки для яєць, іграшкові краби, напої на основі канібасу та електровелосипеди. Також у рамках колекції показали кардигани, мікросумки, шовкову піжаму, панами, шкарпетки та светри.

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Нова колекція Jacquemus
Нова колекція Jacquemus / Фото: Инстаграм

У кампанії брали участь різновікові діти, котрі позували у великому одязі на білому тлі. Автором фотосесії став лондонський фотограф Фумі Гома.

Автором "рожевої" фотосесії став Фумі Гомма
Автором "рожевої" фотосесії став Фумі Гомма / Фото: Инстаграм

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Знімками також поділився дизайнер Сімон Порт Жакмюс в Instagram бренду.

Капсулу Pink 2 можна купити
Капсулу Pink 2 можна купити / Фото: Инстаграм

Капсула Pink 2 вже доступна до покупки в магазинах Jacquemus та на офіційному сайті бренду.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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