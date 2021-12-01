Как повторить тренд TikTok – наносим тональную основу роллером для лица

Бьюти-блогеры говорят, что такой способ обеспечивает идеальный эффект и ровный тон кожи

Как нанести тоналку массажным валиком? / Фото: Коллаж: Сегодня

В TikTok появилась новая тенденция, которая заключается в нанесении жидкой основы на лицо с помощью жесткого нефритового роллера вместо мягкой губки или пушистой кисти для макияжа. А недавно мы обсуждали еще один популярный тренд в Сети – дождик в волосах.

Истоки популярного течения начались с TikTok-блогера под ником Avonna Sunshine, которая опубликовала видео с заголовком "GAME CHANGER". В нем девушка использует роллер для лица с розовым кварцем для нанесения тональной основы Maybelline New York Fit Me Foundation. Avonna объясняет, что благодаря массажному инструменту можно добиться очень гладкого нанесения, которое не под силу ни пальцам рук, ни кисточкам, ни спонжам. К тому же, так вы потратите в разы меньше продукта, потому что роллер, в отличии от кисти или спонжа, не будет впитывать тоналку. Бьюти-блогер на своем примере показывает, как роллер закрывает поры и делает поверхность более гладкой.

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Такие роллеры из нефрита обычно используются для уменьшения вздутия и отечности. Вы можете спокойно заказать его в Интернете или купить в магазине. Нефрит, розовый кварц, аметист, голубой авантюрин – подойдет любой камень.

Нефритовый массажный роллер за 129 грн / Фото: rozetka.com.ua

Как наложить тональный крем с помощью роллера? Нанесите несколько капель жидкой тональной основы на более широкие участки лица: на лоб, щеки, подбородок и вниз по переносице, затем с помощью роллера для лица раскатайте средство по коже движениями вверх-вниз.

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Не надейтесь, что все получится идеально с первого раза – придется немного больше времени потратить, чем нанесение обычными способами. Зато в результате вы получите идеальную ровную поверхность кожи.

Пользователи TikTok также отметили, что из-за своеобразной формы лица и структуры кожи довольно сложно попасть во все укромные уголки, например, на нос и вокруг носа, на веках и в деликатной области под глазами.

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