Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022

Новый год в Европе

Стиль Ефросининой

Витамин D

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Новогодний маникюр 2022 на короткие ногти: светлые, яркие и сияющие дизайны (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
30 ноября, 17:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Классические новогодние оттенки – вне времени и трендов, но в год Голубого Водяного Тигра лучше избегать ярких цветов и животных принтов
Новогодний маникюр для коротких ногтей
Новогодний маникюр для коротких ногтей / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год 2022 уже совсем близко, поэтому пора записываться на маникюр, ведь в конце года в кабинетах мастеров ногтевого сервиса такой ажиотаж, что яблоку негде упасть. Ранее мы говорили о рекомендуемых цветах для встречи года Тигра и трендовом маникюре от френча до бурлеска. А теперь рассмотрим пристальнее новогодний дизайн маникюра на короткие ногти.

Каждую зиму все или почти все женщины пытаются следовать одному негласному правилу – выбирать дизайн ногтей "по погоде". В идеале, цвет зимы должен быть белым, но пока дождешься снега, проще самой себе поднять настроение и "включить" праздничную атмосферу с помощью надежного средства – гель-лака для ногтей.

Реклама

Новогодний маникюр для коротких ногтей особо ничем не отличается от дизайна на длинные ногти, разве что "пространства" для фантазии не так много. Но уверяем, это не проблема.

Новогодний маникюр на короткие ногти: дизайн с белым цветом

Белый маникюр и всевозможные его вариации очень популярны зимой, потому что ассоциируются со снегом, чистотой и новой жизнью.

Маникюр на короткие ногти для Нового года 2021
Маникюр на короткие ногти для Нового года 2021 / Фото: Инстаграм

Реклама

Светлый маникюр на Новый год 2021
Светлый маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр на короткие ногти
Новогодний маникюр на короткие ногти / Фото: Инстаграм

Светлый новогодний маникюр 2022
Светлый новогодний маникюр 2022 / Фото: Инстаграм

Реклама

Светлый новогодний маникюр на короткие ногти 2022
Светлый новогодний маникюр на короткие ногти 2022 / Фото: Инстаграм

Новый год 2022: яркий маникюр для коротких ногтей

Существует ряд ярких оттенков, которые всегда присутствуют в оформлении новогодних украшений. Это красный, насыщенный синий и глубокий зеленый, который прочно ассоциируется с цветом хвойных веток. Но в этом году астрологи советуют сильно не "налегать" на красный, зато рекомендуют использовать максимально любые вариации синего и голубого, а также черного.

Яркий маникюр на Новый год 2021
Яркий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Темный новогодний маникюр 2022
Темный новогодний маникюр 2022 / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр на короткие ногти
Новогодний маникюр на короткие ногти / Фото: Инстаграм

Маникюр на короткие ногти для Нового года 2021
Маникюр на короткие ногти для Нового года 2021 / Фото: Инстаграм

Яркий маникюр на Новый год 2021
Яркий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Яркий маникюр на Новый год 2021
Яркий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр на короткие ногти
Новогодний маникюр на короткие ногти / Фото: Инстаграм

Яркий новогодний маникюр 2022
Яркий новогодний маникюр 2022 / Фото: Инстаграм

Яркий новогодний маникюр на короткие ногти 2022
Яркий новогодний маникюр на короткие ногти 2022 / Фото: Инстаграм

Яркий маникюр на Новый год 2021
Яркий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Маникюр на короткие ногти для Нового года 2021
Маникюр на короткие ногти для Нового года 2021 / Фото: Инстаграм

Маникюр на Новый год для коротких ногтей: сияющий дизайн

Не обойтись на Новый год 2022 без сияющих оттенков — золотого, серебристого, с медным отливом, с бронзовым блеском. Все эти цвета хорошо сочетаются друг с другом, так что в новогоднем нейл-арте их можно по-разному комбинировать. И, главное, астрологи настоятельно рекомендуют их использовать в год Тигра.

Золотой маникюр на Новый год 2021
Золотой маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Блестящий маникюр на Новый год 2021
Блестящий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Сияющий маникюр на Новый год 2022
Сияющий маникюр на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр с золотом 2022
Новогодний маникюр с золотом 2022 / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр на короткие ногти
Новогодний маникюр на короткие ногти / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр с золотом 2022
Новогодний маникюр с золотом 2022 / Фото: Инстаграм

Блестящий маникюр на Новый год 2021
Блестящий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Золотой маникюр на Новый год 2021
Золотой маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Сияющий маникюр на Новый год 2022
Сияющий маникюр на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Мерцающий новогодний маникюр на короткие ногти 2022
Мерцающий новогодний маникюр на короткие ногти 2022 / Фото: Инстаграм

Сияющий маникюр на Новый год 2022
Сияющий маникюр на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
29 ноября - 5 декабря
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять