Новогодний маникюр 2022 на короткие ногти: светлые, яркие и сияющие дизайны (фото)

Классические новогодние оттенки – вне времени и трендов, но в год Голубого Водяного Тигра лучше избегать ярких цветов и животных принтов

Новогодний маникюр для коротких ногтей / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год 2022 уже совсем близко, поэтому пора записываться на маникюр, ведь в конце года в кабинетах мастеров ногтевого сервиса такой ажиотаж, что яблоку негде упасть. Ранее мы говорили о рекомендуемых цветах для встречи года Тигра и трендовом маникюре от френча до бурлеска. А теперь рассмотрим пристальнее новогодний дизайн маникюра на короткие ногти.

Каждую зиму все или почти все женщины пытаются следовать одному негласному правилу – выбирать дизайн ногтей "по погоде". В идеале, цвет зимы должен быть белым, но пока дождешься снега, проще самой себе поднять настроение и "включить" праздничную атмосферу с помощью надежного средства – гель-лака для ногтей.

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Новогодний маникюр для коротких ногтей особо ничем не отличается от дизайна на длинные ногти, разве что "пространства" для фантазии не так много. Но уверяем, это не проблема.

Новогодний маникюр на короткие ногти: дизайн с белым цветом

Белый маникюр и всевозможные его вариации очень популярны зимой, потому что ассоциируются со снегом, чистотой и новой жизнью.

Маникюр на короткие ногти для Нового года 2021 / Фото: Инстаграм

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Светлый маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр на короткие ногти / Фото: Инстаграм

Светлый новогодний маникюр 2022 / Фото: Инстаграм

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Светлый новогодний маникюр на короткие ногти 2022 / Фото: Инстаграм

Новый год 2022: яркий маникюр для коротких ногтей

Существует ряд ярких оттенков, которые всегда присутствуют в оформлении новогодних украшений. Это красный, насыщенный синий и глубокий зеленый, который прочно ассоциируется с цветом хвойных веток. Но в этом году астрологи советуют сильно не "налегать" на красный, зато рекомендуют использовать максимально любые вариации синего и голубого, а также черного.

Яркий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Темный новогодний маникюр 2022 / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр на короткие ногти / Фото: Инстаграм

Маникюр на короткие ногти для Нового года 2021 / Фото: Инстаграм

Яркий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Яркий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр на короткие ногти / Фото: Инстаграм

Яркий новогодний маникюр 2022 / Фото: Инстаграм

Яркий новогодний маникюр на короткие ногти 2022 / Фото: Инстаграм

Яркий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Маникюр на короткие ногти для Нового года 2021 / Фото: Инстаграм

Маникюр на Новый год для коротких ногтей: сияющий дизайн

Не обойтись на Новый год 2022 без сияющих оттенков — золотого, серебристого, с медным отливом, с бронзовым блеском. Все эти цвета хорошо сочетаются друг с другом, так что в новогоднем нейл-арте их можно по-разному комбинировать. И, главное, астрологи настоятельно рекомендуют их использовать в год Тигра.

Золотой маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Блестящий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Сияющий маникюр на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр с золотом 2022 / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр на короткие ногти / Фото: Инстаграм

Новогодний маникюр с золотом 2022 / Фото: Инстаграм

Блестящий маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Золотой маникюр на Новый год 2021 / Фото: Инстаграм

Сияющий маникюр на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Мерцающий новогодний маникюр на короткие ногти 2022 / Фото: Инстаграм

Сияющий маникюр на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

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