Желейные ногти – новый тренд и отличная идея маникюра на 8 Марта. Как сделать дизайн

Новый тренд TikTok уже заставил многих девушек пересмотреть свои взгляды на привычный нейл-дизайн

Желейные ногти - новый тренд 2022, который подойдет на 8 Марта / Фото: Инстаграм

Ранее мы рассказывали о том, почему стоит отказаться от гель-лака, назвав 5 главных аргументов. А сегодня предложим поддержать новый тренд в нейл-дизайне, который можно воплотить как в салоне, так и самостоятельно – это "желейные" ногти.

"Желейные" ногти – это тренд 1990-х и 2000-х. Его суть в том, что покрытие на ногте не густое и насыщенное, а легкое, полупрозрачное. Такого эффекта можно добиться, смешав цветную палитру с прозрачной.

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Хештег #jellynails собрал уже более 140 миллионов просмотров в TikTok. Особенно популярен этот тренд из-за того, что воссоздать его сможет любой желающий.

Как сделать желейные ногти самостоятельно

Подготовьте ногти . Сделайте маникюр, срезав кутикулу и придав ногтям нужную форму. Затем нанесите бесцветный лак, основу.

. Сделайте маникюр, срезав кутикулу и придав ногтям нужную форму. Затем нанесите бесцветный лак, основу. Смешайте цвета . Смешайте бесцветный лак с любым цветным. Цветного нужно буквально пару капель на бутылочку бесцветного, лишь так вы достигнете желаемого желейного эффекта.

. Смешайте бесцветный лак с любым цветным. Цветного нужно буквально пару капель на бутылочку бесцветного, лишь так вы достигнете желаемого желейного эффекта. Нанесите два слоя. Покройте ногти тонким слоем. После того, как лак высохнет, нанесите еще один слой сверху.

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