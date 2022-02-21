Желейные ногти – новый тренд и отличная идея маникюра на 8 Марта. Как сделать дизайн

Ранее мы рассказывали о том, почему стоит отказаться от гель-лака, назвав 5 главных аргументов. А сегодня предложим поддержать новый тренд в нейл-дизайне, который можно воплотить как в салоне, так и самостоятельно – это "желейные" ногти.
"Желейные" ногти – это тренд 1990-х и 2000-х. Его суть в том, что покрытие на ногте не густое и насыщенное, а легкое, полупрозрачное. Такого эффекта можно добиться, смешав цветную палитру с прозрачной.
Хештег #jellynails собрал уже более 140 миллионов просмотров в TikTok. Особенно популярен этот тренд из-за того, что воссоздать его сможет любой желающий.
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@dicakoo Reply to @ae.mirae green #jellynails♬ original sound – ⍣ @denizsarlar28 ??? #nails#jellynails♬ you look lonely – jimbotheboy
Как сделать желейные ногти самостоятельно
- Подготовьте ногти. Сделайте маникюр, срезав кутикулу и придав ногтям нужную форму. Затем нанесите бесцветный лак, основу.
- Смешайте цвета. Смешайте бесцветный лак с любым цветным. Цветного нужно буквально пару капель на бутылочку бесцветного, лишь так вы достигнете желаемого желейного эффекта.
- Нанесите два слоя. Покройте ногти тонким слоем. После того, как лак высохнет, нанесите еще один слой сверху.
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