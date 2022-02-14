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Минимализм в прошлом: главные тренды маникюра в 2022 году

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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14 февраля, 15:10
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В моде яркий и необычный маникюр: чем более оригинальный и наполненный различными элементами ваш дизайн, тем круче
Самые популярные нейл-тренды 2022 года
Самые популярные нейл-тренды 2022 года / Фото: Инстаграм

Ранее мы рассказывали о трендовых дизайнах маникюра на весну. Теперь же поделимся крупными нейл-трендами на 2022 год.

В мире ногтевого искусства набирают популярность новые оригинальные дизайны. Забудьте о простых покрытиях и скучных элементах, теперь в моде крупные элементы и оригинальные замыслы. И чем необычнее вид, тем лучше.

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Френч наоборот

Очень интересное решение, которое никто не назовет банальными и надоевшим. Наносите лак на основание ногтя, ближе к кутикуле. И смелее экспериментируйте с оттенками и текстурами.

Стикеры

Один из главных бьюти-элементом в 2022 году и не только в маникюре, но и в макияже, благо сериалу "Эйфория", стикеры и наклейки. С ними можно играть и фантазировать, как угодно. Не стоит ограничиваться и пытаться быть ненавязчивыми – чем больше наклеек, тем круче.

Рельефность

То, что раньше казалось странным, сегодня в моде. 3D-маникюр будет выглядеть актуально и очень стильно на ногтях смелых девушек, которые не бояться привлекать к себе много внимания. Одной из главных нейл-тенденций станет имитация капель на ногтях.

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Зеркальные ногти

Этот дизайн уже давно нашел своих поклонников. Он всегда выглядит выигрышно и очень стильно. С такими ногтями хоть на вечеринку, хоть на море. Можно полностью покрывать ногти "зеркалом", можно отдельные участки, как в дизайне френч.

Оттенок Very Peri

Главный цвет 2022 года Very Peri по Pantone будет актуален во всем. Не обойдет это и ногтевой дизайн. Все оттенки фиолетового будут актуальны, как никогда. Можно делать однотонное покрытие, можно играть с дизайном.

Разноцветный френч

Френч – это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Но для тех, кому привычный его вариант уже давно кажется банальными и скучным, есть предложение сделать кончики ногтей цветными.

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Шахматная доска

Один из главных нейл-трендов на 2022 год — узор в виде шахматной доски. Можно играть с различными оттенками и вариациями: хоть классические черно-белая шахматная доска, хоть разные цвета на каждом пальце.

Ретроволны

Любимый нейл-тренд 2021 года продолжает набирать популярность и в 2022 году. Извилистые линии разных форм и цветов идеально дополнят ваш образ, сделают его намного ярче и интереснее.

Бежевый

Бежевые и телесные оттенки не скоро выйдут из моды, поэтому, если идей нет – он всегда будет выглядеть красиво и стильно. К тому же, нюдовые ногти подойдут абсолютно к любому образу.

Напомним, что Pantone назвал главные оттенки осени 2022. Эти цвета также будут актуальны на ваших ногтях.

Также смотрите коллекцию лаков для ногтей от жениха Меган Фокс.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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