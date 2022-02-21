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Желейні нігті – новий тренд та відмінна ідея манікюру на 8 Березня. Як зробити дизайн

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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21 лютого, 17:07
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Новий тренд TikTok вже змусив багатьох дівчат переглянути свої погляди на звичний нейл-дизайн
Желейні нігті - новий тренд 2022, який підійде на 8 Березня
Желейні нігті - новий тренд 2022, який підійде на 8 Березня / Фото: Инстаграм

Раніше ми розповідали про те, чому варто відмовитися від гель-лаку, назвавши 5 головних аргументів. А сьогодні запропонуємо підтримати новий тренд у нейл-дизайні, який можна втілити як у салоні, так і самостійно – це "желейні" нігті.

"Желейні" нігті – це тренд 1990-х та 2000-х. Його суть у тому, що покриття на нігті не густе та насичене, а легке, напівпрозоре. Такого ефекту можна досягти, змішавши кольорову палітру з прозорою.

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Хештег #jellynails зібрав вже понад 140 мільйонів переглядів у TikTok. Особливо популярний цей тренд через те, що відтворити його зможе будь-хто.

@dicakoo Reply to @ae.mirae green #jellynails ♬ original sound – ⍣
@denizsarlar28 ??? #nails #jellynails ♬ you look lonely – jimbotheboy

Як зробити желейні нігті самостійно

  • Підготуйте нігті. Зробіть манікюр, зрізавши кутикулу та надавши нігтям потрібну форму. Потім нанесіть безбарвний лак, основу.
  • Змішайте кольори. Змішайте безбарвний лак із будь-яким кольоровим. Кольорового потрібно буквально пару крапель на пляшечку безбарвного, лише так ви досягнете бажаного желейного ефекту.
  • Нанесіть два шари. Покрийте нігті тонким шаром. Після того, як лак висохне, нанесіть ще один шар зверху.

Також вам буде цікаво: мінімалізм у минулому – головні тренди манікюру у 2022 році.

Наречений Меган Фокс випустив колекцію лаків для нігтів.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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