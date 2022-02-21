Желейні нігті – новий тренд та відмінна ідея манікюру на 8 Березня. Як зробити дизайн

Новий тренд TikTok вже змусив багатьох дівчат переглянути свої погляди на звичний нейл-дизайн

Желейні нігті - новий тренд 2022, який підійде на 8 Березня / Фото: Инстаграм

Раніше ми розповідали про те, чому варто відмовитися від гель-лаку, назвавши 5 головних аргументів. А сьогодні запропонуємо підтримати новий тренд у нейл-дизайні, який можна втілити як у салоні, так і самостійно – це "желейні" нігті.

"Желейні" нігті – це тренд 1990-х та 2000-х. Його суть у тому, що покриття на нігті не густе та насичене, а легке, напівпрозоре. Такого ефекту можна досягти, змішавши кольорову палітру з прозорою.

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Хештег #jellynails зібрав вже понад 140 мільйонів переглядів у TikTok. Особливо популярний цей тренд через те, що відтворити його зможе будь-хто.

Як зробити желейні нігті самостійно

Підготуйте нігті . Зробіть манікюр, зрізавши кутикулу та надавши нігтям потрібну форму. Потім нанесіть безбарвний лак, основу.

. Зробіть манікюр, зрізавши кутикулу та надавши нігтям потрібну форму. Потім нанесіть безбарвний лак, основу. Змішайте кольори . Змішайте безбарвний лак із будь-яким кольоровим. Кольорового потрібно буквально пару крапель на пляшечку безбарвного, лише так ви досягнете бажаного желейного ефекту.

. Змішайте безбарвний лак із будь-яким кольоровим. Кольорового потрібно буквально пару крапель на пляшечку безбарвного, лише так ви досягнете бажаного желейного ефекту. Нанесіть два шари. Покрийте нігті тонким шаром. Після того, як лак висохне, нанесіть ще один шар зверху.

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