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"Безумная любовь": жених Меган Фокс выпустил коллекцию лаков для ногтей

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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3 февраля, 16:26
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Марка лаков для ногтей UN/DN LAQR от Колсона Бэйкера возвращается с новой коллекцией к 14 февраля
Колсон Бэйкер представил коллекцию лаков для ногтей
Колсон Бэйкер представил коллекцию лаков для ногтей / Фото: instagram.com/undn_laqr/

Меган Фокс недавно показала идеальный маникюр ко Дню святого Валентина, а ее жених тем временем порадовал поклонников праздничной коллекцией лаков для ногтей своего бренда UN/DN LAQR.

Линейка Mad Love состоит из трех оттенков:Pretty Dangerous — знойный красный, вдохновленный красотой и страстью; Cosmic Glitter — блестящий, переливающийся рисунок; Sweet Dream — белый. Отдельные цвета собраны в наборы по два цвета под названием "Близнецовое пламя" и "Безумная любовь".

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Также жених Меган Фокс привлек художника Джека Кардена для создания художественных принтов, вдохновленных темой коллекции. UN/DN LAQR предлагает пронумерованные и подписанные версии ограниченного тиража.

На сайте UN/DN LAQR вдохновленные любовью оттенки для ваших ногтей стоят от 18 до 20 дол (от 500 до 560 грн).

Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей
Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей / Фото: UNDN LAQR

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Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей
Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей / Фото: UNDN LAQR

Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей
Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей / Фото: UNDN LAQR

Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей
Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей / Фото: instagram.com/undn_laqr/

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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