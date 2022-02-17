5 причин, почему стоит отказаться от гель-лака

UV-излучение от лампы, появление микропластика, повреждение ногтевой пластины и другие явные аргументы

Почему стоит отказаться от гель-лака / Фото: Pixabay

Все больше людей переходят на сторону натуральности, вот и жених Меган Фокс выпустил коллекцию обычных лаков для ногтей. Что касается гель-лака, то он уверенным шагом вошел в нашу жизнь около 15 лет назад и с того времени не терял своих позиций. Но, к счастью, его "авторитет" резко пошатнулся. Рассказываем, почему.

Сегодня тяжело найти салоны, где в палитре присутствуют обычные лаки. Это разве что бесцветное покрытие, предназначенное в основном для мужского маникюра. Помимо так называемых "плюсов" носки гель-лака, который, безусловно, упрощает нашу рутину и экономит время, всегда настораживает один вопрос: как он может держаться на ногтях в среднем 2-3 недели и вообще им не вредить? Ответ скрывается в вопросе – никак.

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Во многих соцсетях сейчас проходит флешмоб, суть которого в отказе от покрытия. Если вы уже давно сомневаетесь, нужен ли вашим ногтям гель-лак, сейчас мы назовем твердые аргументы против него.

UV-излучение от лампы

Лампы для закрепления покрытия бывают двух типов: UV и LED, а некоторые аппараты содержат оба типа ламп, они используют ультрафиолетовое излучение, выделяют UVA-лучи, непрерывно ведущие к старению кожи, морщинам, пигментации и даже раку – это накопительный эффект. Кто-то думает, что LED-лампы безопасны для использования, но это ошибочная теория.

Ультрафиолетовое излучение от UV- или LED-ламп в лучшем случае в четыре раза сильнее, чем от UVA-лучей обычного света на улице.

– говорит Крис Эдиган, дерматолог.

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Если годами покрывать ногти гель-лаком, то истончение кожи на руках, появление морщин и пигментных пятен – неизбежно. Хотя развитие рака действительно минимально, но возможно.

Почему стоит отказаться от гель-лака / Фото: Pixabay

Появление микропластика

Одна из самых острых тем на сегодня, поскольку еще лет 10 назад мало кто думал о микропластике. Сейчас же снято десятки документальных фильмов об этом, открывающих нам невероятные вещи – в Америке, например, ежегодно выбрасывается 80 миллионов пластиковых упаковок от еды, которые, в конце концов, попадают в океан или, в "лучшем" случае, гниют в земле или сжигаются вместе с невинными живыми организмами.

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Наверняка вы видели ролики, где волонтеры помогают черепахам, морским конькам, дельфинам и птицам избавляться от пластика внутри. Но число спасенных мизерно в сравнении с количеством погибших. Задумывались ли вы, куда девается пластик после процедуры снятия геля-лака с ногтевой пластины? Правильно, выбрасывается, затем разлагается на микропластик, попадает в воду, еду и наш организм.

Почему стоит отказаться от гель-лака / Фото: Pixabay

Повреждение ногтевой пластины

Кто долго носит гель-лак и пытался делать перерыв, заметил, как истончаются ногти, становятся ломкими, у них даже появляются болезненные ощущения. Причины тому две: во-первых, девушки перехаживают с покрытием, потому что с ним в идеале можно ходить 2 недели из-за большой нагрузки на ноготь; во-вторых, мастер неправильно снимает покрытие. По поводу второго пункта можно сказать, что так происходит не потому что специалист плохой, а потому, что в салонах творится ажиотаж, а время – деньги.

Каждый специалист пытается побыстрее закончить работу с одним клиентом, чтобы успеть принять следующего. Обратите внимание, что большинство мастеров всегда в часах и время от времени поглядывают не циферблат, поторапливая самих себя. А процедура снятия не терпит скорости, иначе ногтевая пластина повредится. Лучше всего снять покрытие – размочить его при помощи средства для снятия лака и убрать в фольгу на 5-10 минут, как это было раньше.

Возможное появление плесени и грибка

Это далеко не страшилки, а факт из личной жизни. В одном из популярных столичных салонов летом, перед отпуском, я сделала педикюр с покрытием. Когда пришла его снимать через 4 недели, оторопела – на ногте большого пальца было желтое пятно примерно 6 мм в диаметре. Впервые в жизни я увидела грибок, но тогда еще этого не поняла. Пришла к дерматологу и услышала, что эта история – стара, как мир: почти каждый день девушки с такой же проблемой обращаются, чаще всего именно после педикюра. На лечение ногтевой пластины у меня ушло полгода. Было очень неприятно ходить в открытой обуви, поскольку больной ноготь привлекал к себе внимание так или иначе...

Для грибка характерна полная или частичная отслойка ногтя от мягких тканей и смена цвета ногтя на желтый, белый или коричневый. Иногда под ногтем скапливается влага и появляется плесень или грибок, который не все сразу замечают. Ноготь отслаивается из-за того, что во время сушки происходит сжатие верхнего слоя лака и появляется гипоксия, которая как раз и приводит к отслойке ногтя от ногтевого ложа. Среди других причин: травма ногтя, маникюр сделан неопытным мастером, инструменты не были продезинфицированы, мастер использовал просроченный или несертифицированный гель-лак, девушка не снимала покрытие более 2 недель.

Гель-лак – это вчерашний день

В современном мире уже давно началась тенденция на натуральность, которую подхватили все дизайнеры, супермодели и мировые звезды. Чем меньше заметных вмешательств и искусственности в вашей внешности, тем лучше. Наращенные ресницы и волосы, татуаж, гель-лак на ногтях – все этого противоречит логике осознанного потребления, за которое сейчас борется весь мир.

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