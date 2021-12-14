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Вещь дня: Мюли Givenchy, как у бабушки, стоимостью 23 тыс. грн (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
14 декабря, 13:54
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Мэтью М. Уильямс создал для бренда новую обувь, которая может стать трендом этой зимы
Givenchy представляет дуэт уютных мюлей Winter Mallow
Givenchy представляет дуэт уютных мюлей Winter Mallow / Фото: Givenchy

Мэтью М. Уильямс создал для Givenchy уютные зимние мюли Winter Mallow в двух расцветках – черной и рыжей. Внутри обеих пар используется искусственный мех, что, безусловно, оценят эко-активисты. Кстати, Instagram назвал главные тренды 2022 года.

Мюли Winter Mallow представлены в двух вариантах: первые – из кожи 4G с искусственного меха, а вторые – из бежевой замши и искусственного меха.

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Первая пара повторяет луковичную форму. Верх полностью декорирован тисненым логотипом 4G и изготовлен из телячьей кожи. Межподошва исполнена в черном цвете со стрелками в передней части и надписью Givenchy на пятке. Внутри мюлов – мягкий искусственный мех.

Мюли Givenchy Winter Mallow из кожи 4G с искусственного меха внутри
Мюли Givenchy Winter Mallow из кожи 4G с искусственного меха внутри / Фото: Givenchy

Что касается другой пары, она подана из бежевой замши довольно знакомого оттенка и украшена металлическим значком 4G на верхней части. Кремовая подошва также брендирована в соответствии с черной кожаной парой, а внутренняя отделка изготовлена тоже из искусственного меха кремового цвета с белым кожаным логотипом Givenchy на стельке.

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Мюли Givenchy Winter Mallow из бежевой замши и искусственного меха
Мюли Givenchy Winter Mallow из бежевой замши и искусственного меха / Фото: Givenchy

Купить обе пары мюлов Winter Mallow можно на сайте Givenchy по цене 850 долларов за пару.

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