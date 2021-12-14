Річ дня: Мюлі Givenchy, як у бабусі, вартістю 23 тис. грн (фото)

Метью М. Вільямс створив для Givenchy затишні зимові мюлі Winter Mallow у двох кольорах – чорному та рудому. Усередині обох пар використовують штучне хутро, що, безумовно, оцінять еко-активісти. До речі, Instagram назвав головні тренди 2022 року.
Мюлі Winter Mallow представлені у двох варіантах: перші – зі шкіри 4G зі штучного хутра, а другі – з бежевої замші та штучного хутра.
Перша пара повторює цибулинну форму. Верх повністю декорований тисненим логотипом 4G та виготовлений з телячої шкіри. Міжпідошва виконана у чорному кольорі зі стрілками у передній частині та написом Givenchy на п'яті. Усередині мюлів – м'яке штучне хутро.
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Що стосується іншої пари, вона подана з бежевої замші досить знайомого відтінку та прикрашена металевим значком 4G на верхній частині. Кремова підошва також брендована відповідно до чорної шкіряної пари, а внутрішня обробка виготовлена теж зі штучного хутра кремового кольору з білим шкіряним логотипом Givenchy на устілці.
Купити обидві пари мюлів Winter Mallow можна на сайті Givenchy за ціною 850 доларів за пару.
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