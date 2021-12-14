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Стиль, бьюти и здоровье: Instagram назвал главные тренды 2022 года

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
14 декабря, 12:57
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Отчет предсказывает успех готической и гоблинкорной моде, уходу за кожей на растительной основе и духовным практикам
Instagram назвал главные тенденции 2022 года
Instagram назвал главные тенденции 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Социальная сеть Instagram сделала первый в истории прогноз тенденций на 2022 год, изучив аккаунты пользователей поколения Z и их модель поведения. Специалисты ресурса проанализировали данные, и познакомились ближе с темами музыки, моды, красоты и социальной справедливости. Также вам будет интересно узнать о самой популярной гифке 2021 года.

Instagram / мода

В модной сфере соцсети сулят популярность стилям "темной академии" (Dark Academia) и гоблинкора (Goblincore), а также готического и ностальгического. Предполагается, что большинство юзеров подросткового возраста начнут смелее экспериментировать с внешностью, отдавая предпочтение дерзким и даже откровенным образам.

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Instagram / бьюти

В бьюти-сфере Instagram в 2022 прогнозируется рост популярности средств по уходу на растительной основе, веганской косметики и экологически чистых продуктов. Ожидается, что каждый третий молодой человек начнет еще больше увлекаться экологичными способами ухода за кожей.

Instagram / здоровье

Внимание к здоровью тоже значительно вырастет. Не менее 30% зумеров начнут медитировать и заниматься другими духовными практиками, прибегнут к консультациям психологов, инструкторов, специалистов. Также станет популярна манифестация — способ загадывания желаний, который заключается в подкреплении своих целей медитацией, визуализацией, прописыванием желаемого на бумаге.

Около 50% молодых людей начнут следить за блогерами, близкими им по духу, с небольшой, но активной аудиторией.

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Полный отчет Instagram о тенденциях на 2022 год станет общедоступным в ближайшее время.

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