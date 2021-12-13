Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году

Новый год в Украине

Подарки на Николая

Цвет года по Pantone

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

На Новый год, корпоратив и выпускной: Андре Тан и Соня Плакидюк выпустили коллекцию вечерних платьев

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
13 декабря, 20:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В канун новогодних праздников Андре Тан представил праздничную одежду на особый случай
Andre Tan и Сони Плакидюк представили совместную коллекцию одежды
Andre Tan и Сони Плакидюк представили совместную коллекцию одежды / Фото: Коллаж: Сегодня

Андре Тан, который недавно создал ART-коллекцию одежды с натуральным пухом, продолжает творить свои шедевры в сотрудничестве с украинскими знаменитостями. В преддверии рождественских праздников дизайнер представил капсульную коллекцию, музой которой стала fashion-фотограф Соня Плакидюк.

Соня – одна из самых стильных звезд шоу-бизнеса. Уверен, многие смотрели проект "Топ-модель по-украински" только ради ее эффектных нарядов. В нашей коллекции мы постарались отразить все основные коды персонального стиля Сони: мини-платья и топы с волнами, банты и рюши, сексуальные разрезы, розовый цвет и эстетика pin-up. В итоге получилась очень гламурная капсула в самом лучшем смысле этого слова.

— говорит Андре.

Реклама

Соня Плакидюк стала музой новой коллекции Andre Tan
Соня Плакидюк стала музой новой коллекции Andre Tan / Фото: пресс-служба

В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли строгие черные платья с белыми воротничками, сексуальные комбинезоны, романтичные сарафаны, блузы в викторианском стиле и водолазки с россыпью сияющих кристаллов. Все образы дополняют элегантные аксессуары: полупрозрачные перчатки, бархатные обручи, накрахмаленные банты и шелковый камербанд.

В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли платья, комбинезоны, сарафаны, блузы и водолазки
В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли платья, комбинезоны, сарафаны, блузы и водолазки / Фото: пресс-служба

Реклама

Когда Андре предложил мне сделать совместную капсулу, я визжала от восторга! Сама обожаю наряжаться по поводу и без и мне хотелось, чтобы каждая девушка в нашей стране почувствовала себя звездой! Сексуальность, самоирония и силуэты "вне времени" — каждая вещь в коллекции дарит ощущение праздника. Это образы для визита в оперу и новогоднего корпоратива, для свидания и выпускного. Для любого случая, когда хочется выглядеть неотразимо!

— говорит Соня.

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism уже представлена в 40 магазинах Andre Tan по всей Украине и на сайте бренда.

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism уже представлена в 40 магазинах Andre Tan по всей Украине
Коллекция Andre Tan X Moi Sofism уже представлена в 40 магазинах Andre Tan по всей Украине / Фото: пресс-служба

Реклама

Раньше коллекции для бренда Andre Tan создавали телеведущая Катя Осадчая, поп-дива Ольга Полякова и главный редактор глянцевого журнала Соня Забуга.

Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию | Фото: пресс-служба
Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба
1/13

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
13 - 19 декабря
Читать гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять