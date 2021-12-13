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Наглая красота: Тина Кароль выпустила коллекцию колготок "Красиво"

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
13 декабря, 11:29
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С таким акцентом на ноги вы будете в центре внимания на любой вечеринке
Тина Кароль представила колготки Красиво
Тина Кароль представила колготки Красиво / Фото: Коллаж: Сегодня

Предрождественские сюрпризы не заканчиваются, а серые понедельники кажутся менее томными, когда видишь такую красоту как новые колготки от Тины Кароль, созданные для бренда Giulia. Кстати, недавно певица радовала поклонников изящной коллекцией обуви для Kachorovska.

Тина Кароль поделилась новой публикацией в Instagram. На фото певица позирует в сексуальном черном боди и капроновых колготках с принтов "Красиво" – отсылка к последнему альбому певицы и одноименной песне "Красиво". Именно после его премьеры знаменитость кардинально поменяла имидж, став более дерзкой и смелой, как и новые песни.

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Тина Кароль выпустила колготки "Красиво"
Тина Кароль выпустила колготки "Красиво" / Фото: instagram.com/tina_karol

Увага! Увага! Увага!
Нова та спокуслива колекцiя
#красиво
Нахабно зведи з розуму кожного.
Колготи "Красиво " вже у продажу!

– подписала публикацию Тина Кароль.

Тина Кароль выпустила колготки "Красиво"
Тина Кароль выпустила колготки "Красиво" / Фото: instagram.com/tina_karol

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Отметим, что эта коллаборация уже не первая для Тины Кароль и Giulia. Ранее бренд и певица выпускали колготки с принтом "Скандал".

Колготки "Красиво" можно купить за 269 грн на сайте бренда и в магазинах города.

Колготки "Красиво" от Тины Кароль стоят 269 грн
Колготки "Красиво" от Тины Кароль стоят 269 грн / Фото: instagram.com/tina_karol

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