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"В дороге": вышел календарь Pirelli с участием Шер, Граймс, Риты Оры и других звезд

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
30 ноября, 12:33
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Автором календаря 2022 года стал канадский музыкант и фотограф Брайан Адамс
Вышел календарь Pirelli 2022
Вышел календарь Pirelli 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Итальянская компания по производству автомобильных шин Pirelli выпустила свой традиционный календарь. Ежегодно для его создания предприятие привлекает главных звезд мировой фотографии. Тем временем Louis Vuitton выпустили набор носков за 54 тысячи грн.

Автором календаря Pirelli на 2022 год стал канадский музыкант и фотограф, популярный своими портретными съемками, Брайан Адамс.

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Автором календаря Pirelli 2022 стал Брайан Адамс
Автором календаря Pirelli 2022 стал Брайан Адамс / Фото: открытые источники

В основном Брайан Адамс снимает музыкантов. Не изменил своей традиции фотограф и в этот раз. Фотоальбом получил название "В дороге", оно символическое, потому что музыкантам приходится часто путешествовать, переезжать из города в город.

Героями календаря стали Шер, Граймс, Игги Поп, Дженнифер Хадсон, Рита Ора, Нормани Кордей, Бохан Финикс, Saweetie, St. Vincent и Кали Учис.

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Игги Поп в календаре Pirelli 2022
Игги Поп в календаре Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Было бы очень, очень трудно описать все, что происходит в дороге, за пару дней. Поэтому я просто попытался показать некоторые моменты. Например, музыканты никогда по‑настоящему не видят фасад здания, они видят его со служебного входа, мы видим дверь на сцену, мы видим закулисье, мы видим подвал здания… вы идете от служебного входа к двери автомобиля, к двери отеля, к двери поезда, к двери автобуса. Это целая куча дверей, но это всегда связано с путешествием.

– рассказал Брайан Адамс о том, что хотел показать в съемке.

Кали Учис в календаре Pirelli 2022
Кали Учис в календаре Pirelli 2022 / Фото: Esquire

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Напомним, что впервые календарь Pirelli вышел в 1964 году, а сейчас уже насчитывает 48 изданий, над созданиями которых "колдовали" 37 фотографов.

Рита Ора в календаре Pirelli 2022
Рита Ора в календаре Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Более подробно о календаре 2022 года и его героях можно узнать на сайте Pirelli.

Шер в календаре Pirelli 2022
Шер в календаре Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Дженнифер Хадсон в календаре Pirelli 2022
Дженнифер Хадсон в календаре Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Граймс в календаре Pirelli 2022
Граймс в календаре Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Календарь Pirelli 2022
Календарь Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Saweetie в календаре Pirelli 2022
Saweetie в календаре Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Бохан Феникс в календаре Pirelli 2022
Бохан Феникс в календаре Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Календарь Pirelli 2022
Календарь Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Нормани в календаре Pirelli 2022
Нормани в календаре Pirelli 2022 / Фото: Esquire

St. Vincent в календаре Pirelli 2022
St. Vincent в календаре Pirelli 2022 / Фото: Esquire

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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