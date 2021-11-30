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"У дорозі": вийшов календар Pirelli за участю Шер, Граймс, Рити Ори та інших зірок

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
30 листопада, 12:33
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Автором календаря 2022 року став канадський музикант та фотограф Брайан Адамс
Вийшов календар Pirelli 2022
Вийшов календар Pirelli 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Італійська компанія з виробництва автомобільних шин Pirelli випустила свій традиційний календар. Щорічно для його створення підприємство залучає головних зірок світової фотографії. Тим часом Louis Vuitton випустили набір шкарпеток за 54 тисячі грн.

Автором календаря Pirelli на 2022 рік став канадський музикант та фотограф, популярний своїми портретними зйомками, Брайан Адамс .

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Автором календаря Pirelli 2022 став Брайан Адамс
Автором календаря Pirelli 2022 став Брайан Адамс / Фото: открытые источники

В основному Брайан Адамс знімає музикантів. Не змінив своєї традиції фотограф і цього разу. Фотоальбом отримав назву "В дорозі", вона символічна, тому що музикантам доводиться часто подорожувати, переїжджати з міста до міста.

Героями календаря стали Шер, Граймс, Іггі Поп, Дженніфер Хадсон, Ріта Ора, Нормані Кордей, Бохан Фінікс, Saweetie, St. Vincent і Калі Учіс .

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Іггі Поп у календарі Pirelli 2022
Іггі Поп у календарі Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Було б дуже дуже важко описати все, що відбувається в дорозі, за пару днів. Тож я просто спробував показати деякі моменти. Наприклад, музиканти ніколи по-справжньому не бачать фасаду будівлі, вони бачать його зі службового входу, ми бачимо двері на сцену, ми бачимо закулісся, ми бачимо підвал будівлі… ви йдете від службового входу до дверей автомобіля, до дверей готелю, до дверей поїзда до дверей автобуса. Це ціла купа дверей, але завжди пов'язані з подорожами.

– розповів Браян Адамс про те, що хотів показати в зйомці.

Калі Учіс у календарі Pirelli 2022
Калі Учіс у календарі Pirelli 2022 / Фото: Esquire

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Нагадаємо, що вперше календар Pirelli вийшов у 1964 році, а зараз уже налічує 48 видань, над створеннями яких "чаклували" 37 фотографів.

Ріта Ора у календарі Pirelli 2022
Ріта Ора у календарі Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Докладніше про календар 2022 року та його героїв можна дізнатися на сайті Pirelli.

Шер у календарі Pirelli 2022
Шер у календарі Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Дженніфер Хадсон у календарі Pirelli 2022
Дженніфер Хадсон у календарі Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Граймс у календарі Pirelli 2022
Граймс у календарі Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Календар Pirelli 2022
Календар Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Saweetie у календарі Pirelli 2022
Saweetie у календарі Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Бохан Фенікс у календарі Pirelli 2022
Бохан Фенікс у календарі Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Календар Pirelli 2022
Календар Pirelli 2022 / Фото: Esquire

Нормані у календарі Pirelli 2022
Нормані у календарі Pirelli 2022 / Фото: Esquire

St. Vincent у календарі Pirelli 2022
St. Vincent у календарі Pirelli 2022 / Фото: Esquire

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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