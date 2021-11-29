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Все деньги мира: Louis Vuitton выпустили набор носков за 54 тысячи грн (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
29 ноября, 18:13
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Носки, вдохновленные коллекциями Вирджила Абло, упакованы в стильную легендарную шкатулку Scott
Louis Vuitton представил набор архивных моделей носков
Louis Vuitton представил набор архивных моделей носков / Фото: Коллаж: Сегодня

Люксовый бренд Louis Vuitton представил набор архивных моделей носков в наборе со знаменитой шкатулкой Scott из органического стекла. Напомним, что вчера ушел из жизни Вирджил Абло – креативный директор мужского департамента модного дома.

Louis Vuitton выпустили набор архивных моделей носков LV Archives, вдохновленные коллекциями дизайнера Вирджила Абло, созданными для бренда, сообщает Hypebeast.

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Louis Vuitton выпустили носки за 54 тысячи грн
Louis Vuitton выпустили носки за 54 тысячи грн / Фото: hypebeast

Носки изготовлены из мягкого хлопчатобумажного трикотажа. В набор вошло 6 пар размерами S-M и M-L, упакованных в стильную коробку Scott с монограммами бренда.

Louis Vuitton представил набор архивных моделей носков
Louis Vuitton представил набор архивных моделей носков / Фото: hypebeast

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Louis Vuitton выпустили носки за 54 тысячи грн
Louis Vuitton выпустили носки за 54 тысячи грн / Фото: hypebeast

Набор можно приобрести в фирменных бутиках и на сайте бренда. А вот стоимость такой роскоши не всем по карману – набор можно купить за 2000 долларов (54 425,70 грн).

Набор архивных моделей носков стилизованной под знаменитую шкатулку Scott
Набор архивных моделей носков стилизованной под знаменитую шкатулку Scott / Фото: hypebeast

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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