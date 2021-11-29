Все деньги мира: Louis Vuitton выпустили набор носков за 54 тысячи грн (фото)

Люксовый бренд Louis Vuitton представил набор архивных моделей носков в наборе со знаменитой шкатулкой Scott из органического стекла. Напомним, что вчера ушел из жизни Вирджил Абло – креативный директор мужского департамента модного дома.
Louis Vuitton выпустили набор архивных моделей носков LV Archives, вдохновленные коллекциями дизайнера Вирджила Абло, созданными для бренда, сообщает Hypebeast.
Далее по теме
Носки изготовлены из мягкого хлопчатобумажного трикотажа. В набор вошло 6 пар размерами S-M и M-L, упакованных в стильную коробку Scott с монограммами бренда.
Набор можно приобрести в фирменных бутиках и на сайте бренда. А вот стоимость такой роскоши не всем по карману – набор можно купить за 2000 долларов (54 425,70 грн).
Читайте также:
- Wish list любимых киногероев: 7 идеальных бьюти-покупок на Черную пятницу 2021
- День Святого Николая 2021: что подарить мужчинам
- Маша Ефросинина показала идеальную фигуру в платье за 13 тысяч грн